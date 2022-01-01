خالد ميري: كورونا لم تمنع مصر من مواصلة الإنجازات في 2021

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، إنه رغم ظروف كورونا إلا أن العمل في مصر لم يتأثر مطلقا، لذلك إنجازات الدولة المصرية في 2021 كانت كبيرة وضخمة للغاية.

ولفت خالد ميري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، ببرنامج "مانشت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إلى أن الدولة شهدت هذا العام افتتاحات ضخمة ومشاريع في الصعيد من طرق وكباري ومدينة أسوان الجديدة ومشروعات سكنية ومحطات بترول ومشروع توشكى ومجمعات مصانع، مؤكدا أن هذا ما أبهر الجميع في آخر أسبوع بعام 2021.

وأشار خالد ميري، إلي أن الصعيد تغير كثيرا، مضيفا: عندما عشت هناك كان الطريق ترابي متكسر، وعند هطول المطر كانت الطرق عبارة عن معجون طين، فضلا عن استبدال المعديات التي كانت تعرضنا للخطر إلى كباري.

وأوضح خالد ميري أن الحياة كانت صعبة في الصعيد خاصة في التعليم والصحة ومركز الشباب، وكانت المدارس تبعد عن القرى كثيرا، عكس الآن المدارس في كل مكان، موضحا أن مشروعات المدن الجديدة في الصعيد توفر الكثير من فرص العمل لأبناء الصعيد تصل وحدها إلى مليون فرصة عمل حقيقية، عكس الماضي الذي كان الصعيد فيه طاردا لأهله.