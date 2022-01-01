عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: كورونا لم تمنع مصر من مواصلة الإنجازات في 2021

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، إنه رغم ظروف كورونا إلا أن العمل في مصر لم يتأثر مطلقا، لذلك إنجازات الدولة المصرية في 2021 كانت كبيرة وضخمة للغاية.

ولفت  خالد ميري، خلال حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد، ببرنامج "مانشت" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم السبت، إلى أن الدولة شهدت هذا العام افتتاحات ضخمة ومشاريع في الصعيد من طرق وكباري ومدينة أسوان الجديدة ومشروعات سكنية ومحطات بترول ومشروع توشكى ومجمعات مصانع، مؤكدا أن هذا ما أبهر الجميع في آخر أسبوع بعام 2021.

وأشار خالد ميري، إلي أن الصعيد تغير كثيرا، مضيفا: عندما عشت هناك كان الطريق ترابي متكسر، وعند هطول المطر كانت الطرق عبارة عن معجون طين، فضلا عن استبدال المعديات التي كانت تعرضنا للخطر إلى كباري.

وأوضح  خالد ميري أن الحياة كانت صعبة في الصعيد خاصة في التعليم والصحة ومركز الشباب، وكانت المدارس تبعد عن القرى كثيرا، عكس الآن المدارس في كل مكان، موضحا أن مشروعات المدن الجديدة في الصعيد توفر الكثير من فرص العمل لأبناء الصعيد تصل وحدها إلى مليون فرصة عمل حقيقية، عكس الماضي الذي كان الصعيد فيه طاردا لأهله.

خالد ميري كورونا إنجازات الدولة المصرية مانشت طرق وكبارى

ترشيحاتنا

خالد الجندي يكشف حقيقة تدخله في قضية حادث الشيخ زايد

افتقدناها من زمان .. صابرين تكشف عن دورها في مسلسل "الحلم"|فيديو

من 25 ديسمبر لـ 7 يناير.. قصة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

اتحاد الإعاقة الذهنية: مصنع الأطراف التعويضية يعزز دور ذوي الهمم تجاه بلدهم|فيديو

ذكرى ميلاد "سانو"|حكاية أول "قفا" وآخر "بلانس" في حياة إحسان عبد القدوس

بعد إعتزاله الفن.. أبرز أعمال المخرج داوود عبد السيد ومعلومات هامة عنه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

لموظفي الحكومة .. هذه مواعيد صرف رواتب شهر يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

فيديو جراف.. البنزين هيزيد ولا هيقل؟ تساؤلات عن أسعاره مع بداية 2022

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ