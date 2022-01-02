لا يليق بعظمة معتقداتنا.. طلب إحاطة بشأن استغلال القرآن في الدعاية لمنتجات طبية غير مرخصة.. ونواب: الأمر غير مقبول.. وقانون تنظيم الإعلانات الطبية يتصدى لهذه العشوائية

طلب إحاطة حول استخدام القرآن فى الدعاية لمنتجات طبية غير مرخصة

الحل في التشريع.. صحة النواب تستنكر استخدام آيات قرآنية في الإعلانات الطبية

برلماني: قانون تنظيم الإعلانات يتصدى لعشوائية الترويج للمنتجات والخدمات الصحية

تقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن استغلال القرآن الكريم في الدعاية لأدوية ومنتجات طبية غير مرخصة عبر القنوات الفضائية بالمخالفة للقانون.

وقال أبو العلا فى طلب الاحاطة المقدم م منه : "للأسف الشديد رغم صدور القانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٧ بشأن تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية منذ عام ٢٠١٧، إلا أن المجتمع مازال يعانى من الإعلانات المضللة عن المنتجات الطبية والصحية التي توحي للمواطنين قدرة تلك المنتجات على الشفاء من بعض الأمراض".

وأضاف النائب أيمن أبو العلا :"وصل الأمر مؤخرا، إلي إستخدام القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة، وذلك في محاولة للتأثير على المواطنين وإقناعهم بجدوى تلك المنتجات الطبية، حيث ظهر شخص في أحد الإعلانات علي القنوات الفضائية ممسكا بالمصحف الشريف ويقسم بأن المنتج المعلن عنه كان سببا في شفائه من مرض السكر، وذلك بالإضافة إلي غيرها من الوقائع التي يتم استخدام آيات القرآن الكريم في تلك الإعلانات المضللة للتأثير في المواطنين".

وأكد أبو العلا أن مثل تلك الوقائع، تمثل خطرا كبيرا، سواء في تضليل المواطنين والتأثير عليهم بإستخدام القرآن الكريم وبالتالي حدوث تأثيرات سلبية علي صحتهم باستخدام تلك المنتجات غير المرخصة، وكذلك لما تمثله من إساءة لاستخدام القرآن الكريم في مثل تلك الأفعال المضللة".

واستنكر نواب البرلمان استغلال آيات دينية في الترويج لمنتجات طبية، منوهين انه لا يليق بعظمة معتقداتنا السامية، حيث أن استغلالها يكون بهدف إقناع المواطنين بجدوى تلك المنتجات الطبية، والتي يكون أغلبها غير مرخص.

بداية استنكرت النائبة إيرين سعيد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، استغلال أي مادة دينية في الترويج لأي نوع من الإعلانات، بهدف المصالح الشخصية، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يليق بعظمة معتقداتنا الدينية سواء بأيات القرآن أو الإنجيل.

ونوهت سعيد في تصريحاتها لـ"صدى البلد" أن هدف أصحاب هذه المنتجات من استخدام أيات ديينة عبر إعلاناتهم الترويجية، هو بث حالة من المصداقية لدى المتلقى، منوهة أن هذه الأيات القرأنية تجدي نفعا مع بعض الفئات التي تميل للجانب الديني والروحاني، ولكن أيضا يوجد كثير من الفئات التي لا تقتنع بها وتدرك عدم صحتها.

ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، ان القانون رقم 206 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، تم اصداره بهدف التصدي لمواجهة الفوضى والعشوائية في أنشطة الإعلان وكل هذه المخالفات التي تتزايد بشأن الاعلانات الطبية غير المرخصة، منوهة إلى تأخر لائحته التنفيذية على الرغم من صدوره منذ فترة زمنية ليست بالقريبة.

وتابعت النائبة إيرين سعيد خلال حديثها أن هذا القانون من شأنه الحد من الإعلانات المزيفة والمضللة، كما أن دوره كبير في ضمان جودة الدواء عن طريق مروره على كافة الجهات المعنية بمراقبته، مختتمة:" الحل في التشريع للقضاء على هذه الفوضى".

وعلق النائب مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على إشكالية منع استخدام الآيات الدينية فى الدعاية لمنتجات طبية، قائلا:" أنه يوجد بعض المنتجات متعلقة بالقرأن مثل العسل أو التين، وغيرهم، وهذا لا حرج عليهم استخدام هذه الأيات في الترويج للمنتجات المتعلقة بها، أما استخدام أيات دينية ليس لها علاقة بالمنتج، أو أن المنتج غير مرخص، فهذا ممنوع وغير مقبول".

وتابع رضوان في تصريحات لـ"صدى البلد" أن تفعيل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية، سيكون له دور في وضع حد لمواجهة فوضى إعلانات المنتجات الطبية والخدمات الصحية، والتي طالما أثرت وأضرت الصحة العامة للمواطنين.

ونوه عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب،أن قانون تنظيم الإعلان، والذي تم صدوره منذ عام 2017 ولكن لم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، يهدف إلى التصدي بكل حزم لمواجهة العشوائية في أنشطة الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، والتي قد تعرض حياة الآخرين للخطر.

