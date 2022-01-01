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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

4 أمنيات لـ لميس الحديدي في 2022 : تعبنا من الكابوس ده|فيديو

صدى البلد

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن أمنياتها  في عام 2022  قائلة : عندي أمنية في السنة دي نخلص من كابوس " كورونا " ودي أمنية من السنة الي فاتت ..نفسي أمشي في كل مكان من غير كمامة   أو بخاخات معقمة .. بصراحة تعبنا جداً ".

تابعت خلال  برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"   قائلة: "تعبنا أوي أخدنا كل التطعيمات وأنا أخدت كل صنوف التطعيمات سواء محلياً أو السفر .. نفسنا يتحول لمرض عادي زي البرد".

أكملت : " أتمنى نخلص من حصر أرقام الإصابات والوفيات وأن يكون هناك دواء ناجع ينهي هذا الكابوس مع التقدم العلمي السريع".

واصلت : " نفسي  كمان مصر تصل لكأس العالم مش بس نوصل بل بتمثيل مشرف مش نروح   وخلاص ونخرج بعد أول مباريتين أتمنى نحقق شيء في كأس العالم".

استطردت مازحة : "أكيد مش هقلكم نفسي مين ياخد الدوري في 2022 بس كمان نفسي المنافسة الكروية تتسع لفرق أكتر وحد تاني يدخل وياخد الدوري مش بس أهلي وزمالك على سبيل التغيير".

أتمت : في النهاية أتمنى لمصر الخير والرخاء والسعادة لشعبها والرضا ومصر بدأت طريق البناء للدولة مرة أخرى والذي يشهد كل يوم خطوة جديدة وليس كل سنة .. وإحنا عندنا يقين وثقة في المستقبل وأن نكون في مصاف الدولة الأعظم بأولادها وشعبها وقيادتها".

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