عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كن واعيا في سعيك.. علي جمعة: عندما تضيق بك الأرض عليك بالدعاء

علي جمعة
علي جمعة

وجه الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف رسالة لكل مسلم أن يكون واعيا في سعيه إلى الله عز وجل ومؤمنا به قائلًا :" يا أيها المسلم كن واعيًا في سعيك، وكن مؤمنًا في سيرك، واسأل الله أن يلقي الثبات في قلبك، وأعطهم -كما أخبر رسول الله ﷺ- حقهم، واسأل الله حقك، واسأل الله السلامة..؛ فنحن في فتنةٍ عمياء ظَلماء لا يُدرى بدؤها من نهايتها، لا يزال فيها الحليم حيرانا، اختلطت الأمور، وأُمر بالمنكر، ونُهيَ عن المعروف، وأُعجب كل إنسانٍ برأيه، وشاع في الأرض قلة العلم وقلة الديانة وقلة الحياء..و (إذا لم تستح فاصنع ما شئت) .

وأضاف جمعة عبر فيسبوك: المؤمن اليوم غريب؛ قابضٌ على دينه كما يقبض على الجمر .. فما العمل؟ الصبر.. فما العمل؟ (عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة) .. فما العمل؟ الفهم والوعي والسعي .. فما العمل؟ كتاب الله ، وسنة رسول الله ﷺ.. ارجع إليهما ، واحْتَمِ بهما..فما العمل؟ الله .. اعرف أنه لا إله إلا الله..، وأن الله عظيمٌ

وأوضح أن الدعاء ليس من صفة الضعفاء ؛ فعندما تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتعلم أن لا ملجأ من الله إلا إليه.. تلجأ إليه فيقف معك وينصرك.


واختتم الدكتور علي جمعة : كن مخلصًا لله (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى) انخلع من دائرة الكفر والفسوق والعصيان بكُلك وجميعك .. بقلبك ونفسك وروحك وعقلك وادخل في دائرة الإيمان والتقوى والورع والرشاد والسداد ابتداءًا؛ تُفتح لك كنوز القرآن، وتُيسر لك أمور السُّنة.. يرضى الله عنك .. تمد يدك إلى السماء: "يا رب يا رب" فيستجيب لك.. فاللهم اجعلنا من عبادك المُخلِصين المُخلَصين، نوّر قلوبنا يا رب العالمين...

علي جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدعاء م الدكتور علي جمعة الصبر

ترشيحاتنا

حلمي النمنم: السيسي بدأ في وضع أسس الجمهورية الجديدة منذ 2014 |فيديو

خالد الجندي يكشف حقيقة تدخله في قضية حادث الشيخ زايد

افتقدناها من زمان .. صابرين تكشف عن دورها في مسلسل "الحلم"|فيديو

من 25 ديسمبر لـ 7 يناير.. قصة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد

اتحاد الإعاقة الذهنية: مصنع الأطراف التعويضية يعزز دور ذوي الهمم تجاه بلدهم|فيديو

ذكرى ميلاد "سانو"|حكاية أول "قفا" وآخر "بلانس" في حياة إحسان عبد القدوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس السيئ .. تعطيل الدراسة غداً في مدارس أسيوط

بشائر العام الجديد 2022.. زيادة 15% في قيمة المعاشات

دعم نقدي مشروط أم رفع سعر الخبز؟.. تصريحات مهمة من وزير التموين

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

مفيش إضافة مواليد .. المصيلحي : ناس عندها عربيات وبتصرف تموين |فيديو

قلق كبير.. مستشار الرئيس للصحة يفجر مفاجأة عن ظهور متحور فلورونا| فيديو

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

لموظفي الحكومة .. هذه مواعيد صرف رواتب شهر يناير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

فيديو

بعد حلاقة شعرها| أرقام خيالية لـ فساتين شيرين عبد الوهاب.. تثير الجدل

في أول أيام العام الجديد.. مي عز الدين تتعرض لوعكة صحية مفاجئة وتطلب الدعاء

خبطتهم غصب عني فقدت الوعي.. اعترافات كريم الهواري في حادث الشيخ زايد

فيديو جراف.. البنزين هيزيد ولا هيقل؟ تساؤلات عن أسعاره مع بداية 2022

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ