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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتحاد الإعاقة الذهنية: مصنع الأطراف التعويضية يعزز دور ذوي الهمم تجاه بلدهم|فيديو

السيسي
السيسي

قالت المهندسة أمل مُبدى، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، إن منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مهام منصبه، وهو يولي اهتمام خاص بذوي الإعاقة، وهو ما ظهر أكثر بحرصه على حضور احتفالية قادرون باختلاف لمدة 3 نسخ متتالية.

وأوضحت أنها عندما علمت باجتماع الرئيس اليوم للتوجيه بإقامة مجمع صناعي متكامل للأجهزة التعويضية تذكرت حديث الرئيس مع أحد المعاقين حينما قال له: "عايز أعملكم كل حاجة في الدنيا".

وأضافت "مُبدى"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن مصر من أكثر الدول التي بها حوادث طرق، والإعاقة الحركية تمثل عبء كبير على أصحابها وأسرهم، واستخدام التكنولوجيا والعلم الحديث وتدريب الكوادر على تركيب الأطراف الصناعية أمر مهم لدمج ذوي الإعاقة وجعلهم يقوموا بواجبهم ودورهم تجاه بلدهم. 

وتابعت رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للإعاقة الذهنية، أن الرئيس دائمًا يحارب ويساند لجلب حقوق ذوي الإعاقة، مشددة على أن إنشاء مصنع للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية يغير حياة ذوي الإعاقة وأسرهم، موجهة التحية للرئيس السيسي ووزيرة التضامن الاجتماعي على اهتمامهم بهذا الملف. 

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرة التضامن الإجتماعى ذوي الإعاقة نشأت الديهي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعي

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