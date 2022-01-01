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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس مدينة الغردقة يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بمنطقة عش الملاحة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

تابع اللواء إيهاب رأفت رئيس المدينة ومحمد الغريب رئيس حي شمال  أعمال الوحدة المحلية والأجهزة المعنية من كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بمنطقة عش الملاحة

حيث أكد رأفت  على سرعة التحرك والتوجه لأماكن تجمع مياه الأمطار  بجميع قطاعات المدينة واتخاذ كافة التدابير  وفقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر

على الجانب الاخر تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، مساء اليوم السبت، جهود رجال الوحدة المحلية والأجهزة المعنية، في التعامل مع ما أسفرت عنه موجة الامطار الغزيرة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضح« رئيس المدينة» أن المدينة تعرضت لتساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة ببعض المناطق، والذي أدى لتجمعات مياه بعدد من الشوارع على مستوى المدينة، دون أى تلفيات أو خسائر مادية أو في المباني.

وتابع« شعبان»  أعمال الكسح والشفط المنفذة، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية بالتنسق مع قطاعي الكهرباء والمياه، وضرورة تفعيل الخطوط الساخنة لتسهيل الإبلاغ عن أماكن تجمع المياه أو الأعطال والمشكلات الطارئة التي  يمكن أن تشهدها بعض الخدمات الحيوية نتيجة الأمطار.

وشدد «شعبان»  ضرورة متابعة تمركز المعدات والأفراد في نقاط ثابتة مع تكثيف المتابعة والجولات الميدانية للمرور على الأماكن التي قد تمثل مواقع لتجمع المياه والأمطار، وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ  لمواجهة أية أحداث تنتج عن موجة تقلبات الطقس ومراجعة أعمدة الإنارة وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة بمستجدات الوضع على أرقام غرفة العمليات.

قاد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا،  اليوم السبت، حملة مشكلة من كافة الأجهزة المعنية بالوحدة المحلية، والجهات الحكومية المشاركة، لإزالة آثار سقوط أمطار متقطعة على أنحاء مدينة سفاجا.

أوضح« شعبان»أنه فور توقف الامطار التي استمر قرابة الساعة تم تشكيل حيث قامت لجنة مشكلة من عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة، ومدير إدارة الأزمات، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ومدير إدارة المواقف، بحصر تجمعات المياه وجاري العمل على شفطها بالاشتراك مع فرع شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة.

وأضاف «رئيس المدينة» أنه تم معالجة  نحر بسيط بالطريق الدائري أمام موقف النقل الثقيل على الفور حفاظاً على أرواح المواطنين، كما تم التنسيق فيلم قسم الحماية المدنيه  بسفاجا للمشاركة  في شفط المياه بمدينه سفاجا من الشوارع والتي تم رصدها في عدة مواقع

وكلف «شعبان » قسم الكهرباء، بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والتي من المحتمل أن يحدث بها ماس كهربائي جراء أي أعطال بها أثناء سقوط الأمطار لسرعة علاجها حفاظًا على أرواح المواطنين والمظهر الحضاري.

 

يُذكر أن مدينة سفاجا شهدت عصر اليوم تغييرًا مفاجئًا في حالة الطقس؛ حيث هطلت أمطارا غزيرة على أحياء المدينة، بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليها، سبقتها رياح خفيفة يصاحبها برق ورعد وكانت حالة الطقس في الصباح مستقرة؛ حيث سقطت أمطار خفيفة متقطعة مع رياح بارده شديدة ودون سطوع لأشعة الشمس مع انخفاض شديد في درجات الحرارة .

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