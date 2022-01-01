يجب السيطرة.. خبير اقتصادي: مصر تسجل طفلا كل 15 ثانية

الزيادة السكانية في مصر تشكل خطورة

قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادي، إن المواطن عليه التعاون مع الدولة من أجل السيطرة على الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الزيادة السكانية لو استمرت بهذه الزيادة سنصل إلى 200 مليون نسمة خصوصًا وأن مصر تسجل طفلا كل 15 ثانية.

وأضاف “إبراهيم مصطفى” خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "من القاهرة" عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت، أن الزيادة السكانية في مصر تشكل خطورة خصوصا وأن أى مولود جديد تقابله تكلفة، داعيا للنظر إلى الموضوع بنظرة زيادة العبء على التعليم والصحة وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الأشخاص الذين أنجبوا أكثر من طفل ينصحون غيرهم بعد إنجاب أكثر من طفلين لأنهم عانوا فى تربية أبنائهم، مشيرا أن زيارة السكان ستؤثر على الخدمات وفرص العمل، مضيفًا: "هيكون هناك عدد لا يقابله إنتاجية".

ولفت إلى أن التجارب الدولية تشير إلى ضرورة إنجاب من 1.5 إلى 2.2 طفل ولا يزيد عن ذلك، مؤكدا أن مصر تحقق 3.5 طفل وهي زيادة كبيرة، داعيا إلى ضرورة دراسة الزيادة السكانية في المدارس من أجل زيادة الوعي.