الساحر ستيف ويلر يشيد بحسن استقبال الجمهور المصري

وصف ستيف ويلر صاحب الخدع السحرية العالمي " magic on ice" لقاء الجمهور المصري في عرضه الأول في مصر قائلاً : " كانوا أكثر من رائعين استقبلونا بشكل طيب وكل طاقم العمل معي مستمتعين بوجودهم هنا .



تابع صاحب الخدع السحرية العالمي في لقاء خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة قائلاً " " ON :" أستطيع القول بأن المشاهدين هنا في مكانة عالية والقاهرة في أفضل بقعة في العالم حيث أن المشاهدين كانوا أكثر من رائعين بالنسبة لنا"

وإنطلق أحد العروض الفنية التي تخص "فن الالعاب السحرية"، والتي تمتاز بطابع خاص يجذب الجماهير العرض في العالم لأول مرة في مصر باسم " Illusio magic on ice" "، وهو عرض سحري عالمي إنطلق في الصالة المغطاة باستاد القاهرة بداية من يوم 16 ديسمبر وبدأ الانطلاقة من "لاس فيجاس" و تم عرضه من قبل في المدن الرئيسية أنحاء العالم وهو حائز على جائزة العرض السحري الأفضل عالميًا، بإنتاج صخم مع الساحر "ستيف ويلر".