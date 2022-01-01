خالد الجندي يكشف حقيقة تدخله في قضية حادث الشيخ زايد

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لم يتوسط ولم يدخل لإقناع أسر ضحايا حادث كريم الهواري في الشيخ زايد بالتنازل عن القضية، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تدخله غير صحيحة.

وأضاف «الجندي» في تصريح له: «أنه ليس له مكتب أو هيئة إدارية تخصه، ولم يفوض أحدًا بالتحدث عنه في أي شأن من الشؤون الاجتماعية أو القانونية أو الدينية، وليس له أي تصريحات صحفية سوى برنامجه بالإذاعة وقناة «DMC»، وهذا البيان، حتى لا يستخدم أحد اسمه للتربح من أحد أو النصب على أحد، فيما ليس له علاقة به».

حادث كريم الهواري

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أخبارًا غير صحيحة تفيد بتدخل الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لإقناع أسر ضحايا حادث كريم الهواري، بالتنازل عن القضية، الأمر الذي نفاه الشيخ خالد الجندي.

وأثار حادث كريم الهواري، المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الشيخ زايد» التي راح ضحيتها 4 شباب، جدلاً كبيرًا، وكانت المحكمة قد قررت تأجيل محاكمة 2 من محاميي كريم الهواري، لاتهامهما بانتحال صفة قضائية، ومحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التي سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها، وذلك لتضليل العدالة، إلى جلسة 8 يناير الجاري للاطلاع.

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم كريم الهواري، المتسبب في حادث الشيخ زايد، الذي أسفر عن مصرع 4 شباب، بسبب قيادته سيارته بسرعة جنونية تحت تأثير المواد المخدرة، لجلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع.