لحل الشكاوى الرياضية.. عرفات يعلن تشكيل لجنة للتواصل مع أعضاء سموحة

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة وليد عرفات تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الإدارة والنشاط الرياضي لإنهاء ودراسة كافة الشكاوى الرياضية الخاصة بالأعضاء والتواصل الدائم معهم.



ومن المقرر أن تجتمع اللجنة يوم الإثنين من كل أسبوع في الساعة السابعة مساءاً بصالة 1، وتقوم اللجنة برفع تقرير لمجلس الإدارة أسبوعياً بما تم خلال الإجتماع الأسبوعي على أن يتم تقديم الشكاوى لإدارة النشاط الرياضي بحد أقصى 48 ساعة قبل إنعقاد اللجنة على تجتمع اللجنة بداية من الإثنين الموافق ١٠ يناير الجاري .



تخفيض الميزانية.. أزمة جديدة في سموحة بعد تصريحات عجلان

أثار أحمد عجلان عضو مجلس إدارة نادي سموحة السكندري حالة من القلق داخل الفريق الأول لكرة القدم بناديه بعد أن خرج ببعض التصريحات التي أكد خلالها تخفيض ميزانية فريق الكرة إلى الثلث.

وقال عجلان في حوار منسوب إليه إن خلافاته مع محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق كان بسبب الإنفاق الباهظ على قطاع الكرة موضحاً أنه ليس عدواً لكرة القدم ولكنها واحدة من عشرات الألعاب في النادي.

وأكد عجلان أن اهتمامه الرئيسي بملف الرياضات المختلفة بنادي سموحة معلناً تخفيض نفقات فريق الكرة إلى أكثر من الثلث.

ويرى عجلان بحسب هذه التصريحات أن الفريق لن يتأثر بالسلب بل سيتم دعمه مشيراً إلى أن هناك مصروفات لا داعٍ لها وهناك سلبيات تستنزف أموال النادي.

وجاءت تصريحات عجلان في الوقت الذي اشتكى لاعبو سموحة من تأخر صرف رواتبهم وعدم صرف مقدمات العقود في بداية الموسم بخلاف تراجع ميزانية الصفقات الجديدة للفريق رغم ظهور أندية تملك قدرات مالية مميزة وهو ما يهدد مستقبل سموحة حال تخفيض الميزانية بشكل أكبر.

وحصد سموحة بقيادة مديره الفني أحمد سامي 12 نقطة في 7 مباريات بالدوري قبل التوقف وتلقى خسارة وحيدة فقط أمام الأهلي ، ويحتل المركز السادس وله مباراة مؤجلة ضد البنك الأهلي.