عادل مصطفى : الانتقادات "وش الخير"على منتخب مصر قبل أمم إفريقيا ..فيديو

طالب عادل مصطفى نجم الأهلي الأسبق بتدعيم المنتخب الوطني المصري قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها في الكاميرون.

وقال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أطالب بتدعيم منتخب مصر الوطني من جانب جميع الجماهير قبل انطلاق منافسات أمم إفريقيا"

أضاف: "بعيدا عن الاختيارات والانتماءات، لابد من تدعيم منتخب مصر قبل انطلاق أمم إفريقيا"



وتابع: "خلال عام 2008 لم نتوقع التتويج، وكان هناك انتقادات واسعة قبل انطلاق البطولة، وبالرغم من ذلك قدم منتخب مصر مباريات قوية ومستوى فني مميزا وحصدنا اللقب"



وأشار: "لم نتوقع تتويجنا بلقب 2010 للمرة الثالثة على التوالي، وكان هناك انتقادات قبل البطولة وبالرغم من ذلك حصدنا اللقب"



وختم حديثه قائلا: "يجب أن نساند كيروش وحان وقت التكاتف لدعم المنتخب، والمدرب بمفرده سيُحاسب عقب نهاية البطولة، والانتقادات دوما ما تكون فأل خير على منتخب مصر قبل انطلاق البطولات الكبرى".

