عادل مصطفى يكشف حالة محمد صلاح بعد إصابة كلوب بكورونا ..فيديو

نفى عادل مصطفى نجم الأهلي الأسبق الأنباء التي ترددت حول إصابة الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما أعلن ليفربول اليوم في بيان رسمي إصابة يورجن كلوب المدير الفني بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة تشيلسي غدا في الدوري.

قال عادل مصطفى في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بعد إصابة 3 عناصر في ليفربول بفيروس كورونا وكذلك يورجن كلوب البعض أشار إلى أن صلاح كان من ضمن الـ3 عناصر ولكن حالة صلاح جيدة واللاعب جاهز للمباريات بشكل طبيعي"



أضاف: "صلاح سينضم لمعسكر منتخب مصر الوطني مع محمد النني وتريزيجيه"



وختم حديثه قائلا: "تريزيجيه إضافة قوية لمنتخب مصر وتعرض للظلم كثيرا بسبب وجود محمد صلاح ولكنه أحد العناصر الهامة للغاية في منتخب مصر فهو جناح يؤدي دوره الهجومي بشكل مميز وكذلك يساند دفاعيا بشكل جيد".