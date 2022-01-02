لميس الحديدي: نفسي فريق غير الأهلي والزمالك ياخد الدوري في 2022

كشفت الاعلامية لميس الحديدي عن أمنياتها في عام 2022 قائلة "عندي أمنية في السنة دي نخلص من كابوس كورونا ودي أمنية من السنة الي فاتت.. نفسي أمشي في كل مكان من غير كمامة أو بخاخات معقمة .. بصراحة تعبنا جداً".



تابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" قائلة: "تعبنا أوي أخدنا كل التطعيمات وأنا أخدت كل صنوف التطعيمات سواء محلياً أو السفر.. نفسنا يتحول لمرض عادي زي البرد".



أكملت: "أتمنى نخلص من حصر أرقام الاصابات والوفيات وأن يكون هناك دواءاً ناجعاً ينهي هذا الكابوس مع التقدم العلمي السريع".

وواصلت: "نفسي كمان مصر تصل لكأس العالم مش بس نوصل بل بتمثيل مشرف مش نروح وخلاص ونخرج بعد أول مباريتين أتمنى تحقيق شيء في كأس العالم".

وستطردت مازحة: "أكيد مش هقلكم نفسي مين ياخد الدوري في 2022 بس كمان نفسي المنافسة الكروية تتسع لفرق أكتر وحد تاني يدخل وياخد الدوري مش بس أهلي وزمالك على سبيل التغيير".



وأتمت: في النهاية أتمنى لمصر الخير والرخاء والسعادة لشعبها والرضا ومصر بدأت طريق البناء للدولة مرة أخرى والذي يشهد كل يوم لخطوة جديدة وليس كل سنة.. وإحنا عندنا يقين وثقة في المستقبل أن نكون في مصاف الدولة الأعظم بأولادها وشعبها وقيادتها".