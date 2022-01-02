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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لميس الحديدي: نفسي فريق غير الأهلي والزمالك ياخد الدوري في 2022

صدى البلد

كشفت الاعلامية لميس الحديدي عن أمنياتها  في عام 2022  قائلة "عندي أمنية في السنة دي نخلص  من كابوس كورونا ودي أمنية  من السنة الي فاتت.. نفسي أمشي في كل مكان من غير كمامة أو   بخاخات معقمة ..  بصراحة تعبنا جداً".

  
تابعت خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة "ON" قائلة:  "تعبنا أوي أخدنا كل التطعيمات وأنا أخدت كل صنوف التطعيمات سواء محلياً أو السفر.. نفسنا يتحول لمرض عادي زي البرد".


أكملت: "أتمنى نخلص من حصر أرقام الاصابات والوفيات وأن يكون هناك دواءاً ناجعاً ينهي هذا الكابوس مع التقدم العلمي السريع".

وواصلت: "نفسي  كمان مصر تصل لكأس العالم مش بس نوصل بل بتمثيل مشرف مش نروح   وخلاص ونخرج بعد أول مباريتين أتمنى تحقيق شيء في كأس العالم".

وستطردت مازحة: "أكيد مش هقلكم نفسي مين ياخد الدوري في 2022 بس كمان نفسي المنافسة الكروية تتسع  لفرق أكتر وحد تاني  يدخل وياخد الدوري مش بس أهلي وزمالك  على سبيل التغيير".
 

وأتمت: في النهاية أتمنى لمصر الخير والرخاء  والسعادة لشعبها  والرضا ومصر بدأت طريق البناء للدولة مرة أخرى والذي يشهد كل يوم  لخطوة جديدة وليس كل سنة.. وإحنا عندنا يقين وثقة في المستقبل أن نكون في مصاف الدولة الأعظم بأولادها وشعبها وقيادتها".

لميس الحديدي كابوس كورونا كمامة الإصابات والوفيات اهلى وزمالك

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