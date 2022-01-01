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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وهبي الخزري: مصر تعتمد على صلاح وتونس على الجماعية

صدى البلد

أكد وهبي الخزري نجم المنتخب التونسي، أنه سيسعى مع نسور قرطاج للتتويج بكأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون رغم صعوبِة المهمة.

بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات بطولة أمم أفريقيا فى النسخة الـ33 التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبلين، في موعدها.

وقال الخزري في تصريحات لشبكة "بي ان سبورتس" القطرية :" نطمح في الفوز هذه المرة بكأس الأمم الإفريقية، لكن الأمر ليس سهلا، لأن المنتخبات صعبة والمستوى مرتفع بشكل متزايد".

وتابع: " الجزائر لديها رياض محرز ومصر لديها محمد صلاح، لكن نحن نعتمد على الجماعية لتوفر اللاعبين المتميزين الذين سيقدمون أقصى ما لديهم".

وأكمل: "سنواجه في البطولة منتخبات مالي وموريتانيا وجامبيا، ولعبنا أمام مالي في أمم إفريقيا الأخيرة ولديها عدد من اللاعبين المميزين وواجهنا موريتانيا في تصفيات كأس العالم، لكن لا اعرف جامبيا ولا يمكن الاستخفاف بأي مباراة".

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية للبطولة والنهائي في ملعب باول بيا المبني حديثًا والذي يتسع لـ 60.000 متفرج في ياوندي.

الخزري كاس امم افريقيا محرز صلاح محمد صلاح

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