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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو جمرة : الذكاء الاصطناعي سيعالج مشاكل تسببت فيها الإنسانية |فيديو

صدى البلد

خصصت  الاعلامية لميس الحديدي فقرة عن مستقبل  " الميتافيرس" ضمن أولى حلقاتها في برنامج " كلمة أخيرة  في عام 2022   قائلة : " المستقبل سيكون متصلاً ليس في عام 2022 فقط   لكن العالم كله يسعى لامتلاك عقارات عبر الميتافيرس وأنفق عليها أكثر من 100 مليون دولارومتوقع توصل لـ190 مليار دولار خلال 4 سنوات.


من جانبه   قال  المهندس  مصطفى أبوجمرة خبير تكنولوجيا المعلومات أن  التكنولجيا شهدت   تغييراً  شديداً  الفترة الماضية.. وأن الذكاء الاصطناعي  سيعالج مشاكل تسببت فيها الإنسانية الفترة الماضية ولكن ستغير من التركيبة الاجتماعية وننفصل عن الواقع.


وأوضح في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON :"أن الذكاء   الاصطناعي سيغير   بيئة العمل قائلاً : "  سيتم تغيير بيئة العمل بالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وفكرة العالم الافتراضي موجودة قبل مارك زوكربيرج 
من جانبه   أبدى  د. محمد الشناوي المدرس بمدينة زويل: تفائله   بالمستقبل  قائلاً : "  متفائل جدا بالمستقبل وسنحقق أحلام كثيرة من خلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في معالجة الأمراض وطريقة التعليم وهناك تغيير في بيئة العمل.


وأوضح  أن الالات  تستخدم في كل حياتنا قائلاً : "  الآلات موجودة  في كل حياتنا.. في الأستوديو والتصنيع والطب، ونحن من نعطي الذكاء للآلة وإحنا اللي بنعلمها ولن تستبدل الإنسان ولكن تغير طريقة عمل الأشياء.
وعن المخاطر  المحتملة جراء التوسع  في الذكاء الاصطناعي   قال الشناوي في لقاء  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON أن  "  30% من الوظائف مهددة بالانقراض، ولكن ده مش هيحصل بين يوم وليلة ويحتاج لوقت    كبير ".


وعلق  أبو جمرة قائلاً : "  فكرة العالم الافتراضي موجودة لدى الشركات الستة الكبار في التكنولوجيا وليس فيسبوك فقط.. وإعلانه عنها عمل انفجار لتسريع إنشاء هذه التقنية"
وكشف أن أكثر  من عملوا في تقنية "الميتافيرس" هم صناع الألعاب لكن العالم أصيب  بصدمة  بعد إعلان مارك  قائلاً : " العالم "  اتخبط في دماغه بعد إعلان مارك زوكربيرج وبعض الشركات أصبحت تبيع عقارات في العالم الافتراضي".


من جانبه كشف     بشار محمد  رئيس شركة Egora التنفيذي أن الميتافيرس هو التطور الطبيعي للواقع  قائلاً "  ونبيع أراضي على الواقع الافتراضي، حيث يتم شراء مساحة قد يُبنى عليها "مول"..


وذكر  في لقاء  عبر تطبيق " زووم "   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON :" أن  المستقبل سيحول  كل شيء لتقنيات رقمية قائلاً : " ممكن  تبقى قاعد في البيت وتروح تشتري شنطة وتدفع بالعملة الرقمية ".


واصل: "  لما تشتري ملابس عن طريق العالم الافتراضي هتوصلك على البيت في الواقع.. وفي العالم الافتراضي هيلبسها "الأفاتار" بتاعك".


وكشف بشار أنه بالفعل في شركته يتم بيع العقارات عبر  الواقع الافتراضي وهناك منافسة كبيرة على ذلك قائلاً : " هناك عمليات جراحية تتم في الواقع الافتراضي".


وكشف عن مفاجأة   قائلاً : "  بعنا قطعة أرض على الواقع الافتراضي منذ يومين قيمتها 2.6 مليون دولار.. وهذا العالم يعتمد على العرض والطلب.والدفع على العالم الافتراضي يكون بالعملات الرقمية.. وهي المستقبل".


وأشار إلى أن  الميتافيرس يعتمد على الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز قائلاً : " وكل "واحد هيبقى عنده أفاتار".. ولميس الحديدي: أنا عايزة الأفاتار بتاعي.


وعلقت   الحديدي  مازحة  : الأفاتار بتاعي يعرف يقدم البرنامج ليجيب   ابو جمرة     قائلاً : " . هيفضل يتعلم طريقتك لغاية ما ممكن يعمل كدة وهو هيشتغل بالظبط زي ما كنتي بتشتغلي.

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