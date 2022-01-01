صحة وسكن.. حلمي النمنم يكشف إنجازات الدولة في حقوق الإنسان..فيديو

قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن حق الحياة والحصول على سكن آدمي وتعليم وصحة من حقوق الإنسان وحقوق الإنسان لا تنحصر في الحقوق السياسية فقط .

وأضاف حلمي النمنم في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الدولة المصرية قضت على العشوائيات بإنشاء وحدات سكنية آدمية للمصريين ".

وتابع حلمي النمنم:" من حقوق الإنسان توفير خدمات صحية ومدارس وتعليم جيد ".

وأكمل حلمي النمنم:" من حقوق الإنسان سعي الدولة للقضاء على فيروس سي وهذا ما نجحت الدولة في تحقيقه بالفعل "، مضيفا:" شبكة للطرق والكباري والمدن الجديدة التي يتم إنشاؤها في كافة أنحاء الجمهورية من حقوق الإنسان ".

ولفت حلمي النمنم:"حقوق الإنسان مرتبطة بثقافة المجتمع وتقاليده"، مضيفا:" المجتمع المصري متماسك بثقافة ولغة واحدة".