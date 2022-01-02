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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة الطقس في مطروح

بعد قرار المحافظ بعودة الدراسة غدا .. أمطار متوسطة فى مطروح

امطار بمطروح
امطار بمطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عودة انتظام الدراسة غدا الأحد ٢يناير بجميع مدارس المحافظة، وذلك بعد توقفها يوم الخميس الماضي.

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وفور صدور قرار محافظ مطروح  بعدم تعطيل الدراسة غدا الأحد شهدت مدينة مرسي مطروح سقوط أمطار متوسطة.

ويسود محافظة مطروح حاليا طقس مائل للبرودة مع سقوط أمطار متوسطة على مدينة مرسي مطروح ومدن الساحل الشمالى .

كان  محافظ مطروح  قد  وجة   بقيام غرفة العمليات الرئيسية  بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بمتابعة حالة عدم استقرار الأحوال الجوية ، مشيرا بأن كافة قطاعات المحافظة على أعلى درجة  من  الاستعداد حتى انتهاء موجة الطقس السيء وعودة الأمور لطبيعتها .
وأشار   أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة  وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس الغير مستقر .

ووجه محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس غير المستقرة طبقاً لما أعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

وشدد على  تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية. والدفع بسيارات شفط المياه لإزالة أي تجمعات للمياه  فور تساقط الأمطار لتيسير حركة  المرور والتيسير على المواطنين  .

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