إغلاق ميناء نويبع البحري لسوء الاحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء أمس السبت فى تمام الساعه الحادية عشرة نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي بلغت من ٣٠ الي ٣٥ عقدة واتجاه الرياح جنوبية شرقية والضغط الجوي ١٠٠٢ وحالة البحر مضطربة جدا وارتفاع الامواج من ٢ الي ٣ متر وتم ايقاف كافة الانشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء أح مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الارواح والممتلكات الخاصة والعامة .