مصرع شخصان داخل مركب صيد متوقفة بعزبة البرج

محافظة دمياط

لقي شخصان مصرعهما متاثرين بإصابتهما على خلفية انفجار اسطوانة غاز داخل مركب صيد متوقفة بمدينة عزبة البرج بدمياط، وإصابة شخص آخر.

كان قد تلقي اللواء حسام بدره مدير أمن دمياط إخطارا يفيد بوقع انفجار اسطوانه غاز داخل مركب صيد بعزبة البرج أثناء توقفها في مياه نهر النيل، الى خلفيه انفجار اسطوانة غاز داخل المركب.

فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وكذلك قوات الحماية المدنية.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران، وتم نقل المصابين الى اقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم الا ان شخصان لفظوا انفاسهم الاخيرة على خلفيه الحادث. وبالفحص تبين بوفاة احمد الجدامي ويقيم في قرية بلقاس مركز الدقهليه، ومحمود جعفر يقيم في دمياط، وجرى نقلهم الى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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