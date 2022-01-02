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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بداية جديدة.. منى زكي في أحدث ظهور عبر إنستجرام

منى زكى
منى زكى

نشرت الفنانة مني زكي صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ظهرت منى زكي مرتدية بنطلون من الجينز الأزرق وتيشرت باللون الرمادي، ذو أكمام طويلة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على أكتافها.

وعلقت منى زكي على الصورة قائلة:"بداية جديدة".

وفي سياق آخر،قالت الفنانة منى زكى، إن أحمد حلمى كان صديقاً لها قبل أن تنشأ بينهما علاقة حب، ولكن الموضوع تطور بعد ذلك بينهما تدريجياً أثناء العمل.

وأضافت منى زكي في لقاء قديم لها، ببرنامج "دريم أرت"، أن بداية التعارف بينهما كانت من خلال عمل مسرحي جمعهما، قائلة" كان أليط جداً عليا".

وأشارت منى زكي، إلى أن “حلمى” بدأ فى التقرب منها حتى نشأت بينهما علاقة صداقة قوية، وقبل أن تسافر لتصوير فيلم أفريكانو، اعترف لها بحبه، متابعة: "قعدت أضحك علشان افتكرته بيهزر وقولته سيبني أفكر".

واستطردت: “قعدت أفكر لقيته إنسان طيب وبرتاح فى الكلام معاه وشخصية حلوة ودمه خفيف، وقولت لنفسى أنا محتاجة إيه تانى.. فكلمته علطول وقولته أنى موافقة.

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