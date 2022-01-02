اليوم.. ورشة للفيلم التسجيلي بمركز ثروت عكاشة

يقيم المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز ورشة للفيلم التسجيلي وذلك غدا "الأحد" الموافق ٢ يناير بمركز ثروت عكاشة الثقافي بمدينة الفنون بالهرم و ذلك في تمام الرابعة مساء.

يحاضر في الورشة المخرج جمال قاسم و الحضور للفعاليات مجانآ للجمهور و محبي السينما.

وقال الناقد السينمائي مجدي الشحري مدير عام الإنتاج والمشرف على مركز ثروت عكاشة، انه في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز القومي للسينما سوف يكون هناك مجموعة من الورش في المجالات السينمائية المختلفة.

يذكر أن المشاركة بجميع الورش التي يقيمها المركز القومى متاحة مجانا للجمهور والشباب ومحبي السينما.