كيفين جونسون: مواجهة الأهلي وصنداونز ستكون صعبة على الفريقين

أكد كيفين جونسون، مدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي السابق، أن مواجهة الأحمر وصنداونز الجنوب إفريقي، في دوري أبطال إفريقيا، ستكون صعبة على كلا الفريقين.

وقال كيفين جونسون ، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع على قناة "أون تايم سبورتس"، يجب على كل الفرق أن تكون مستعدة لكيفية إعداد لاعبيه من أجل خوض المباريات، مشيرا إلي إن المنافسة خلال البطولة ستكون صعبة.

وتابع: فكرة فوز الأهلي للمرة الثالثة على التوالي بالبطولة ممكنة جدا، مشيرا إلى أن الفرق الأخرى تنظر للأمر بشكل مختلف.

وأكمل: الفرق الأخري تري أنه من الصعب أن يحصد الأهلي البطولة للمرة الثالثة علي التوالي، مشيرا إلى إن هذه الأندية تريد حصد اللقب.

وأردف: الأهلي نجح في التعاقد مع لاعبين مميزين هذا الموسم، وأثق ثقة كبيرة جدا في الأحمر في حصد اللقب.

وأشار: إلي إن الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية سيواجه منافسين مختلفين، ربما تشيلسي أو بالميراس.

وأختتم: الأهلي لديه القدرة للوصول للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية.

وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أسفرت عن تواجد الأهلي وصنداونز بجاني الهلال والمريخ السودانيين، في المجموعة الأولي.