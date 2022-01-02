أخبار التكنولوجيا| مبتكرة أول قمر صناعي فلسطيني في حوار لـ صدى البلد.. و2022 ستشهد تغييرا جذريا في ميتافيرس

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:



المهندسة بيان أبو سلامة، مبتكرة أول قمر صناعي فلسطيني لصدى البلد :



*فلسطين 1 سيستكشف التمدد العمراني وسيساعد في تحديد المناطق المعرضة للتصحر

*حتى الآن لم أتلق أى عرض من الحكومة الفلسطينية ولا من أى شركة فلسطينية خاصة

*الاحتلال الإسرائيلي معرقل عموما للتحرك في كل المجالات وممنوع علينا دراسة مواد معينة

*وجودي كعالمة فلسطينية وغيري في الوطن العربي يكسر النظرة النمطية تجاه المرأة



حققت شركة آبل الأمريكية إنجاز جديدا لها في الأسواق الصينية، حيث استطاعت هواتف آيفون أن تكون الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في الصين بنسبة سوقية 23.6 % .



كشفت تقارير أن مشروع الواقع الافتراضي، ميتافيرس، والذى أعلنت عنه مؤخرا شركة ميتا، فيسبوك سابقا، سيشهد تغييرات كبرى وجذرية خلال العام الحالي 2022 ، حيث تستعد عمالقة التكنولوجيا لتطوير عدد من المنتجات المتعلقة بالمشروع لإطلاقها قريبا.



أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتفها الرئيسية الجديدة Xiaomi 12، للبيع في الأسواق الصينية والتي استطاعت في دقائق محدودة أن تخطف الأنظار وأن تلاقي استحسانا من المعجبين في السوق المحلى.



ظهرت عروض مصورة جديدة، حول هاتف سامسونج Galaxy S22، تكشف عن ألوانا رائعة سينطلق بها الهاتف الرائد قريبا، والذي سيتوفر بألوان هي:الأخضر والذهبي والأسود والأبيض والوردي.



يعد واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر منصات المراسلة استخداما حول العالم حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخصا، لذلك تقوم شركة ميتا Meta المعروفة سابقا باسم فيسبوك Facebook، بتحديثه وتغييره باستمرار.