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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| مبتكرة أول قمر صناعي فلسطيني في حوار لـ صدى البلد.. و2022 ستشهد تغييرا جذريا في ميتافيرس

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

 

مبتكرة أول قمر صناعي فلسطيني لـ صدى البلد : المشروع نقلة علمية ويقدم حلولا للتغير المناخي .. وأقول للطلبة "اجتهدوا لتكونوا دائما شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي"


المهندسة بيان أبو سلامة، مبتكرة أول قمر صناعي فلسطيني لصدى البلد : 
 

*فلسطين 1 سيستكشف التمدد العمراني وسيساعد في تحديد المناطق المعرضة للتصحر

 

*حتى الآن لم أتلق أى عرض من الحكومة الفلسطينية ولا من أى شركة فلسطينية خاصة

 

*الاحتلال الإسرائيلي معرقل عموما للتحرك في كل المجالات وممنوع علينا دراسة مواد معينة

 

*وجودي كعالمة فلسطينية وغيري في الوطن العربي يكسر النظرة النمطية تجاه المرأة

هواتف آيفون تكتسح الأسواق الصينية بلا منازع وتصبح الأكثر مبيعا


حققت شركة آبل الأمريكية إنجاز جديدا لها في الأسواق الصينية، حيث استطاعت هواتف آيفون أن تكون الهواتف الذكية الأكثر مبيعا في الصين بنسبة سوقية 23.6 % .

 

تقارير : 2022 ستشهد تغييرا جذريا في مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضي


كشفت تقارير أن مشروع الواقع الافتراضي، ميتافيرس، والذى أعلنت عنه مؤخرا شركة ميتا، فيسبوك سابقا، سيشهد تغييرات كبرى وجذرية خلال العام الحالي 2022 ، حيث تستعد عمالقة التكنولوجيا لتطوير عدد من المنتجات المتعلقة بالمشروع لإطلاقها قريبا.

 

شاومي تخطف الأنظار بهاتف رائد يحقق مبيعات خيالية في 5 دقائق


أطلقت شركة شاومي سلسلة هواتفها الرئيسية الجديدة Xiaomi 12، للبيع في الأسواق الصينية والتي استطاعت في دقائق محدودة أن تخطف الأنظار وأن تلاقي استحسانا من المعجبين في السوق المحلى.

 

عروض مصورة تكشف تصميم هاتف سامسونج Galaxy S22


ظهرت عروض مصورة جديدة، حول هاتف سامسونج Galaxy S22، تكشف عن ألوانا رائعة سينطلق بها الهاتف الرائد قريبا، والذي سيتوفر بألوان هي:الأخضر والذهبي والأسود والأبيض والوردي.

 

قبل الآخرين.. كيفية الحصول على ميزات واتساب الجديدة


يعد واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر منصات المراسلة استخداما حول العالم حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخصا، لذلك تقوم شركة ميتا Meta المعروفة سابقا باسم فيسبوك Facebook، بتحديثه وتغييره باستمرار.

 

أخبار التكنولوجيا مبتكرة أول قمر صناعي فلسطيني المهندسة بيان أبو سلامة صدى البلد الاحتلال الاسرائيلي آبل آيفون ميتافيرس شاومي

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