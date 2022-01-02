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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماني: مواجهة تشيلسي صعبة ولكننا قادرون على إسقاطهم

صدى البلد

تحدث السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، عن مواجهة تشيلسي المقرر إقامتها، مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة 21 من منافسات البريميرليج.

وقال نجم ليفربول في تصريحات لموقع ناديه: "إنها مباراة صعبة للغاية، ونحن نعلم ذلك، لكنني أعتقد أننا قادرون على الفوز بالمباريات الصعبة أيضًا، كما فعلنا في الماضي".

وزاد: "سنذهب إلى هناك بعقل إيجابي، وسنسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلًا لكنه ممكن، ومن الممكن الفوز بالمباراة هناك، لماذا لا نحاول بذل قصارى جهدنا والحصول على النقاط الـ3 ونرى ما قد يحدث؟".

ويتواجد ليفربول في المركز الثالث بـ41 نقطة، بينما يتفوق عليه تشيلسي بنقطة واحدة، في المركز الثاني، لكنه لعب مباراة أكثر.

وتعد هذه المباراة هي الأخيرة لساديو ماني صاحب الـ29 عامًا، قبل الالتحاق بمنتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض أسود التيرانجا كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ضمن المجموعة الثانية إلى جانب زيمبابوي وغينيا ومالاوي.

وستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون في الفترة ما بين التاسع من يناير والسادس من فبراير 2022.
 

ماني ليفربول تشيلسي البريميرليج كأس الأمم الافريقية الكاميرون ساديو ماني

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