العثور على جثة سيدة بجوار شريط السكة الحديد بسوهاج

عثر أهالي مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، على جثة سيدة في بداية العقد الرابع من العُمر، مُلقاة بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ حسين دائرة المركز.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة جسيدة ثلاثينية، مُلقاة بجوار شريط السكة الحديد دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة لسيدة تُدعى “ا. م - 30 عامًا - تقيم ناحية منطقة السوق - دائرة مركز جرجا”، مُلقاة بجوار شريط السكة الحديد، بمنطقة الشيخ حسين.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وبفحصها ظاهريًا بمعرفة مفتش الصحة، تبين وجود أثار كدمات متفرقة بالوجه والجسم.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وجاري كشف ملابسات الواقعة.