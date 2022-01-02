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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم الأحد.. انتهاء خضوع المقيم للضريبة على دمغة عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة

أرشيفية
أرشيفية

إعمالاً لأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وعلى الأخص المادة الخامسة منه، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن حلول موعد عدم خضوع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة رقم 83 مكرراً من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم، الأحد الموافق 2/1/2022.

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وأكدت أنه على جميع الشركات العاملة بمجال الأوراق المالية الالتزام واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمراعاة تنفيذ تلك الأحكام.
 

الاوراق المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة ضريبة الدمغة قانون الضريبة على الدخل ضريبة على الدخل مجال الأوراق المالية

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