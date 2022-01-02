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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يوجه بسرعة رصف شارعي طلبة عويضة وأحمد إسماعيل

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بمنطقة القومية وشارعي طلبة عويضة والمشير أحمد إسماعيل بمدينة الزقازيق طبقاً للجدول الزمني المحدد.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال الرصف والتطوير الجارية والتي تشمل وضع طبقات السن وفرد الرمال تمهيدا لأعمال الرصف والتوسعة ورفع الكفاءة، والتي من المقرر أن تبدأ في غضون أسبوع، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من إزالة طبقات الأسفلت القديم والجزيرة الوسطي ونقل محولات الكهرباء وأكشاك التليفونات، تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

شدد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق ورئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق والجهات المعنية بإزالة كافة المعوقات أمام أعمال تنفيذ خطة التطوير والمتابعة المستمرة للشركة المنفذة وإلزامها بالجدول الزمني المحدد.

أوضح محافظ الشرقية أنه فور الإنتهاء من أعمال الرصف والتطوير بالمنطقة سيتم تخطيط الشوارع وتوحيد حركة السيارات طبقا للمخطط المروري المعتمد، وذلك لفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق، مؤكداً أن العمل يسير بخطي ثابته نحو تطوير وتجميل شوارع مدينة الزقازيق لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

وخلال تفقده لأعمال التطوير بالمنطقة تقدم عدد من المواطنين بالشكر لمحافظ الشرقية لتواجده بنفسه ومتابعة تنفيذ الأعمال والتشديد على الشركة المنفذة بمصاعفة الأعمال وسرعة الانتهاء طبقا للتوقيت المحدد. 

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رافق المحافظ المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان والمهندس إيهاب فودة مدير إدارة الصيانة بمديرية الطرق والمشرف على تنفيذ المشروع.

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