ناقد رياضي: منتخب مصر يواجه تحديات كبرى بمشواره في أمم إفريقيا

عبر أبو الوفا الخطيب الناقد الرياضي، عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمنتخب الوطنى خلال مشواره ببطولة أمم إفريقيا التى من المقرر أن تنطلق خلال أيام فى الكاميرون، وأن يحقق الفوز بالبطولة، خاصة أن المنتخب الوطنى بعيد عن منصة التتويج منذ آخر بطولة حصدها عام 2010 فى أنجولا، والتى كانت تحت قيادة المدرب الوطنى الكابتن حسن شحاتة .



وأضاف أبو الوفا الخطيب ، خلال استضافته مع الإعلامى محمد جاد ببرنامج صباح البلد والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفي “ أحمد حمدي ، أن المنتخب الوطنى لم يحالفه الحظ وأخفق فى الوصول للمشاركة بنهائيات أمم إفريقيا طيلة الـ 12 عام الماضية لمدة 3 دورات متتالية .

وأشار أبو الوفا الخطيب ، إلى أن المنتخب الوطنى وجهازه الفنى يواجهان تحديات كبيرة خلال مشوارهما ببطولة أمم إفريقيا القادمة، لافتا إلى أن الجماهير تتمنى حصد منتخب الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا ومن الصعوبة أن تتقبل فكرة خروج المنتخب من التصفيات أو عدم تحقيق لقب إفريقيا خاصة بعد غيابه طيلة 12 عام ماضية .