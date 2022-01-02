شعراوي يوجه بالتيسير على الراغبين فى الحصول على الأراضى القابلة للزراعة بـ الوادي الجديد

خلال لقائه المحافظ..

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بمقر الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية مع المحافظين لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية والخدمية التي تهم المواطنين.

وفى بداية اللقاء، استعرض اللواء محمود شعراوى مع محافظ الوادى الجديد عدداً من المشروعات الجارية على أرض المحافظة، خاصة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 لسرعة الانتهاء منها، بما يساهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية، حيث تم متابعة الموقف التنفيذى لمشروع مجمع المصالح الحكومية المميكن بمدينة الخارجة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات القيادة السياسية بإقامة مجمع حكومى مجهز بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير الخدمات للمواطنين بشكل أسرع وأفضل، مشيراً إلى أهمية المتابعة المستمرة للانتهاء من هذا المشروع وفقاً للخطط الزمنية المقررة لذلك وتذليل أى مشكلات، خاصة فى ظل اهتمام رئيس الوزراء وزيارته لموقع المشروع خلال زيارته الأخيرة لمحافظة الوادى الجديد.

من جانبه، أوضح اللواء محمد الزملوط أن المجمع سيكون الأول على مستوى المحافظات، وستبلغ تكلفته حوالى 400 مليون جنيه وسيضم جميع المصالح الحكومية والمديريات الخدمية بالمحافظة، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ الحالية للمجمع تخطت 85%.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الوادى الجديد التنسيق الجارى بين المحافظة ووزارتى الزراعة والرى فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال افتتاح المشروعات القومية الجديدة فى محافظات الصعيد ضمن "أسبوع الصعيد"، وعلى رأسها استصلاح وزراعة الأراضى بالمحافظات ودعم زراعة النخيل وصناعة التمور ومبادرة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعى والصوب الزراعية لتوفير فرص عمل لمواطنى المحافظة، خاصة الشباب والمرأة المعيلة ودعم الاستثمار فى المجالات الزراعية والاستفادة من إمكانيات الوادى الجديد والحوافز التى تقدمها الدولة للمستثمرين فى المحافظة.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية الاستغلال الأمثل للميزات التنافسية التي تتمتع بها محافظة الوادى الجديد بما يساهم في الجذب السكانى وزيادة معدلات عملية التنمية بالمحافظة وجذب المستثمرين وإقامة مشروعات في مختلف القطاعات في ظل اهتمام كبير من القيادة السياسية ورئيس الوزراء وتوفير جميع الخدمات للمواطنين بأحدث الأساليب والتيسير عليهم.

كما ناقش اللواء محمود شعراوى مع اللواء محمد الزملوط الدراسات والتحضيرات الجارية لتحديد المراكز والقرى التي سيتم استهدافها ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث أوضح المحافظ أن هناك 4 مراكز متبقية بالمحافظة وجار تحديد أولوياتها حسب المستوي التنموي لكل منها .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه من المخطط استهداف ٥٠٪ من المراكز المتبقية بالوادى الجديد بإجمالي مركزين في العام المالي القادم على أن يتبقي آخر مركزين للعام المالي ٢023- 2024 .

كما شهد الاجتماع كذلك استعراض معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من "حياة كريمة " خلال العام المالى الحالى، حيث يتم تنفيذها في 19 قرية و7 وحدات محلية بمركز الفرافرة، عبر تنفيذ حوالى 177 مشروعاً في مختلف القطاعات الخدمية التى تهم أبناء تلك القرى وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والشباب والرياضة والكهرباء والإسكان والتربية والتعليم والطرق والزراعة وسكن كريم وغيرها، حيث تستهدف هذه المشروعات المساهمة في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطنى قري مركز الفرافرة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، حرص وزير التنمية المحلية على متابعة جهود المحافظة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية لتوفير وتخصيص الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المستهدف القيام بها، وعلى رأسها المجمعات الزراعية والصناعية الحرفية والمجمعات الحكومية وغيرها من المشروعات الحيوية، خاصة ضمن محور التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين بالقرى المستهدفة لتمكين الأسر اقتصادياً، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذا المحور ضمن مبادرة "حياة كريمة".

كما تابع اللواء محمود شعراوى مع اللواء محمد الزملوط جهود تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار قرارات وتوجيهات اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، حيث جدد اللواء محمود شعراوى التأكيد على أهمية تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بكل حسم والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية.

وحرص " شعراوى" خلال اللقاء على متابعة استعدادات محافظة الوادي الجديد لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تشهدها المحافظة حالياً، ووجه بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية والمعنية بالمحافظة للتعامل الفورى مع أية تجمعات للمياه بالشوارع والميادين والتنسيق المستمر مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة والسيارات المستخدمة حرصا على سلامة المواطنين.

كما شهد اللقاء أيضاً متابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ بروتوكولات التعاون التى تم توقيعها بين محافظة الوادى الجديد ومحافظات المنوفية والغربية وكفر الشيخ، وذلك لاستخدام مساحات من الأراضي بالوادي الجديد القابلة للزراعة لمواطنى هذه المحافظات.

وشدد اللواء محمود شعراوى على أهمية التيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الأراضى وتوفير جميع الخدمات والمرافق اللازمة ورفع كفاءة المنازل المخصصة للمزارعين لتسهيل معيشتهم فى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لنجاح هذا المشروع القومى للجذب السكانى وتعمير المحافظات غير المأهولة بالسكان وإقامة مشروعات تنمية زراعية شاملة في المناطق المستهدفة بما يساهم فى الخروج من الوادى الضيق وتوفير فرص عمل.

وقال اللواء محمد الزملوط إن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم لهذا المشروع ولجميع أبناء المحافظات الراغبة فى الاستفادة منه والمساعدة فى حل أزمة عدم وجود ظهير صحراوي لتلك المحافظات بما يحقق الهدف الذى تسعى إليه القيادة السياسية منذ هذا المشروع القومى الهام.