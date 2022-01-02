صحف الإمارات اليوم.. قائد الجيش اللبناني يتعهّد بإبقائه قويًا.. وبريطانيا تنصح مواطنيها بالتعايش مع كورونا... وزعيم كوريا الشمالية يزور قبر والده وجده بمناسبة العام الجديد

الإمارات تمنع سفر مواطنيها غير المطعمين بلقاح كورونا

زعيم كوريا الشمالية يزور قبر والده وجده بمناسبة العام الجديد

فرنسا تقلص الحجر على المصابين بكورونا والمخالطين

الصحة المصرية تكشف عن استراتيجيتها بعد ظهور "فلورونا" إسرائيل

قائد الجيش اللبناني يتعهّد بإبقائه قويًا وقادرًا على أداء مهامه

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد من الأحداث والقضايا المحلية والعالمية، والتي نرصدها في السطور التالية.

محليَا، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن وزارة الخارجية الإماراتية والهيئة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، قررت منع سفر المواطنين غير المطعمين بلقاح كورونا اعتبارًا من 10 يناير الجاري، واشتراط الحصول على الجرعة المعززة للمطعمين للسماح لهم بالسفر.

وتُستثنى الفئات المستثناة طبياً من أخذ اللقاح، بالإضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

ومن صحيفة "البيان"، توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن يستمر تأثر الدولة بحالة عدم الاستقرار الجوي حيث يتعمق ويقترب المنخفض العلوي الممتد من الغرب على الدولة ويتزامن معه امتداد منخفض سطحي من الجنوب واستمرار تدفق السحب من البحر الأحمر باتجاه الدولة على فترات ومن المتوقع أن تتحرك المنخفضات باتجاه الشرق يومي الأربعاء والخميس لتخف حدة الحالة.

وأوضح المركز في بيان له أن طقس اليوم "الأحد" يكون غائما جزئيا إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة خاصة على المناطق الشمالية والشرقية وبعض المناطق الساحلية والجزر الغربية.

عربيًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن الحكومة البحرينية كشفت عن أنها بدأت بإعادة هيكلة الرقابة الداخلية الحكومية بجميع الوزارات والجهات الحكومية، بما يضمن توحيد إجراءات التدقيق المتبعة في تلك الجهات بالصورة التي تتناسب مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال التدقيق الداخلي.

وأفادت الحكومة البحرينية في ردها على مقترح برلماني بأنها عاكفة على دراسة اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز الدور الرقابي في الجهات الحكومية.

واهتمت صحيفة "الاتحاد" بالشأن المصري، فقال المتحدث باسم وزارة الصحة، حسام عبد الغفار، إن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها مصر للوقاية من كورونا هي نفسها التي تحمي من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

وجاءت هذه التصريحات رداً على ما نشر عن ظهور فيروس جديد يجمع بين "كورونا" والإنفلونزا سمي "فلورونا"، بعد إعلان إسرائيل ظهور أول إصابة به.

وأشار عبد الغفار إلى أنه مع بداية الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في شهر يناير 2020 والعلماء يتحدثون عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في الوقت نفسه، مشدداً على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وارتداء الكمامة وغسل وتطهير اليدين بصفة مستمرة.

ومن صحيفة "الخليج"، فتعهد قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون بأن يبقى الجيش اللبناني صلباً ومتماسكاً وقادراً على القيام بمهمته.

وقال العماد عون، في بيان على الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع تويتر: “فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والاستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. عهدٌ منا أن الجيش سيبقى صلبًا ومتماسكًا وقادرًا على القيام بمهمته المقدسة”.

عالميًا، نقلت صحيفة "الإمارات اليوم"، عن وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج، اليوم الأحد، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون زار ضريح جده ووالده الراحلين في أول نشاط علني له يتم الإعلان عنه هذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم كيم زار قصر الشمس «كومسوسان»، حيث يوجد ضريحا والده الراحل والزعيم السابق كيم جونج-إيل وجده مؤسس الدولة كيم إيل-سونج، بمناسبة بداية العام الجديد.

فيما أفادت صحيفة "البيان"، بأن حريقًا اندلع صباح اليوم الأحد في مقر برلمان جنوب إفريقيا في مدينة الكاب.

وكانت ألسنة اللهب وعمود من الدخان الكثيف تشاهد فوق المبنى حوالى الساعة 05,30 بتوقيت جرينتش، بينما ينتشر رجال الإطفاء في موقع مقر الجمعية الوطنية لجنوب إفريقيا في مدينة الكاب.

ومن صحفة "الاتحاد، أعلنت الحكومة الفرنسية أن إجراءات عزل الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ومخالطيهم ستُخفف اعتباراً من الاثنين للملقحين بالكامل، في خطوة ترمي للحفاظ على الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنّ المصابين الملقحين بالكامل سيتعين عليهم اعتباراً من الاثنين أن يحجروا أنفسهم لمدة سبعة أيام، بغض النظر عن المتحور المصابين به، ويمكن خفض هذه الفترة إلى خمسة أيام إذا ما ثبت مخبرياً خلوهم من الفيروس.

وسلطت الصحيفة ذاتها الضوء على ما قاله وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد في مقال، مؤكدًا أن فرض قيود جديدة سيكون "ملاذاً أخيراً" في إنجلترا رغم ارتفاع عدد الإصابات بأوميكرون، مشدداً على ضرورة "التعايش" مع فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة، إحدى الدول الأكثر تضررا، حوالى 149 ألف وفاة بسبب الوباء، وترصد يومياً عدداً قياسيا ًمن الإصابات إذ أعلنت السبت تسجيل أكثر من 163 ألف حالة خلال الـ24 ساعة. كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع، رغم أن السلطات تشدد على أن المتحورة أوميكرون تبدو أقل خطراً من دلتا.

وقال ساجد جاويد في مقال نشرته صحيفة ديلي ميل إن "عدد (الأشخاص) في وحدات العناية المركزة مستقر ولا يتبع في الوقت الحالي المسار الذي رأيناه في هذه الفترة من العام الماضي خلال موجة ألفا".

وأضاف أنه مع "وضع أقوى بكثير" بالنسبة الى الدولة بفضل حملة التطعيم المكثفة، قررت الحكومة عدم فرض قيود جديدة خلال العطَل في إنجلترا على عكس اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية.

ومن صحيفة "الخليج"، تخطت أوروبا عتبة 100 مليون إصابة بفيروس كورونا رصدت منذ ظهوره في عام 2019، أي أكثر من ثلث إجمالي الحالات في العالم، وفق تعداد مستند إلى أرقام رسمية.

وسجلت أوروبا التي تشمل 52 دولة ومنطقة، 100 مليون و74 ألفاً و753 إصابة، أي أكثر من ثلث الإصابات في أنحاء العالم، والبالغة 288 مليوناً، و279 ألفا و803 حالات.