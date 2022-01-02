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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن زوجين لقيا مصرعهما بحادث سير في المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قرر رئيس نيابة مركز المحلة اليوم بإنهاء إجراءات وتصاريح دفن جثماني زوجين لقيا مصرعهما خلال حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الدائري "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية اثر السرعة الزائدة  خلال موجة الطقس السيئ، كما دفعت سيارة إسعاف لنقل  جثمانين إلى مشرحة مستشفي المحلة العام لعرضهما على الطب الشرعي .

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وتابع "م.ن" أحد  شهود عيان للحادث أن وفاة الزوجين جاء نتيجة  انفجار إطار كاوتشوك حال سيرهما حال انتشار  موجه الطقس السيىء والصقيع وهطول الأمطار الغزيرة .
تلقي  اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا  مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغ إلي شرطة النجدة يفيد  حادث انقلاب دراجة نارية يستقلها زوجان بطريق الدائري بسبب السرعة الزائدة أثناء موجة الطقس السيىء وهبوب رياح ترابية شديدة.

كما باشرت  القيادات الأمنية تحت قيادة اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة و العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على تطوراته كما دفعت الأجهزة الأمنية بسيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفي المحلة العام .

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وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث مركز شرطة المحلة أن الحادث تسبب في وفاة كل من الزوجين وهما "محمد.ه"48 سنة و"سوسن .م.ح'39 سنة مصابين بكدمات وكسر بالجمجمة وتسبب في نزيف بالمخ .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت بتشريح الجثتين ودفنهما بتسليمهما إلى ذويهما .

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