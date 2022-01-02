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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب موجة الأمطار..

الكويت.. وزارة الداخلية تناشد المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى "تفاصيل"

الكويت
الكويت

دعت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، المواطنين والمقيمين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى حفاظاً على سلامتهم بسبب موجة الأمطار التي تشهدها البلاد حالياً.

 

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، أكدت الوزارة،  في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، على مستخدمي الطريق والموجودين حالياً في المخيمات ضرورة توخي الحيطة والحذر، داعية إياهم إلى عدم التردد عند الضرورة بالاتصال على هاتف الطوارئ أو عمليات الدفاع المدني.

 

كما ناشدت الوزارة مرتادي البحر ضرورة الاتصال على عمليات خفر السواحل عند مواجهتهم أي حالة طارئة. 

 

وكانت إدارة الأرصاد الجوية ذكرت أن البلاد تتأثر بأمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة أحيانا تكون رعدية على بعض المناطق مع نشاط في سرعة الرياح قد تصل إلى أكثر من 50 كيلومترا في الساعة مع انخفاض في الرؤية الأفقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع أمواج البحر أكثر من ست أقدام.

 

وأوضحت الأرصاد في تحذيرها أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض في الرؤية الافقية على بعض المناطق ويصل ارتفاع الأمواج الى اكثر من 6 اقدام.

 

وحثت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر نظرا لعدم استقرار الحالة الجوية في البلاد.

 

وحذرت الإدارة مرتادي البحر من الخروج لأي رحلات بحرية خلال الفترة الراهنة، وناشدت مرتادي البر متابعة الحالة الجوية عن طريق المواقع الرسمية.

 

كما أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتي، اليوم الأحد، تفعيل خطة الطوارئ للتعامل مع الأحوال الجوية في البلاد.

 

ووفقا وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، اليوم الأحد، إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية مع تأخير في بعض الرحلات المغادرة على الرغم من حالة الأمطار التي تشهدها البلاد حاليا.

ونقلت "كونا" عن نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع والمتحدث الرسمي باسم الإدارة، سعد العتيبي، قوله إن حركة الطائرات لم تتأثر بحالة الجو الحالية، وتأكيده بأنه تم تفعيل خطة الطوارئ في جميع القطاعات التشغيلية في (الطيران المدني) للتعامل مع الكميات الهائلة من الأمطار.

 

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