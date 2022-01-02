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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

4 أيام للتحقيقات.. النيابة تُقرر حبس المتهم بالشروع في قتل نجل خالته بسوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة حبس عامل في منتصف العقد السادس من العُمر، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتعدي بسلاح أبيض “سكين”، على نجل خالته، وتسبب له في طعن نافذ بالبطن من الناحية اليُسرى؛ إثر خلافات الميراث القائمة فيما بينهما، بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، مفادها وصول المدعو “هيثم. ع - 28 عامًا - عامل - ويقيم دائرة مركز أخميم”، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال المجني عليه، اتهم نجل خالته “ع. ض. ع - 54 عامًا - عامل - ويقيم بذات الناحية”، بالتعدي عليه باستخدام سكين؛ ما نتج عنه إصابته، بسبب خلافات على الميراث فيما بينهما.

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وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم استهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه، والأداة المستخدمة في الواقعة عبارة عن سكين، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب المذكور.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج النيابة حبس عامل سكين

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