عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تنفيذ 579 حكما وضبط 491 مخالفة مرورية و19 قضية بأسوان

حملة أمنية- أرشيفية
حملة أمنية- أرشيفية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة، بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط متهم وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 579 حكما، و136 حكم حبس جزئي، و23 حكم حبس مستأنف، و273 حكم غرامات، و147 حكم المخالفات.

اقرأ أيضاً: 

في 2021.. ضبط 103 آلاف وحدة دوائية مخالفة بصحة أسوان

صحة أسوان: كشف طبى مجانا على 4049 مواطنا بالسيل وبنبان قبلي.. صور

وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 513 مخالفة مرورية تضمنت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 65 مخالفة، وتحرير 116 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 76 حالة عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 36 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 76 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 110 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وقد أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر “حشيش وبانجو وأقراص مخدرة”.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية منها ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، كما أنه تم ضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، فضلاً عن ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة. 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

كانت محافظة أسوان أعدت "إنفوجراف" بعنوان "تنورنا في أسوان.. عروس المشاتي..  2022" لتعريف السائحين والزائرين بأبرز المعالم السياحية والمناطق الأثرية.

وتعد أسوان عروس النيل الزاهية على أرضها تعانق الإنسان والنيل وبسحرها كانت مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات والفنون لتصبح منارة للإشعاع التنويرى والثقافى بعبقرية المكان التى تجمع بين الطبيعة الخلابة والمعابد والمتاحف والمساجد والكنائس مع عبقرية الإنسان.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

موضوعات متعلقة

في 2021.. ضبط 103 آلاف وحدة دوائية مخالفة بصحة أسوان

ترشيحاتنا

لهذا السبب.. شاومي وأوبو يواجهان غرامة مالية بـ134 مليون دولار في الهند

وزير القوى العاملة للنواب: قانون العمل يحقق صالح طرفي العملية الإنتاجية

أنا عايزة أتجوز نجار.. أبرز تصريحات سمية الخشاب لبرنامج «آخر كلام» فيديو

الخميس المقبل.. إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد المجيد

إسرائيل تدق ناقوس الخطر بعد اكتشاف سلالة جديدة لإنفلونزا الطيور تنتقل للبشر

علاوة 3% سنويا والفصل بأمر المحكمة.. مجلس الشيوخ يوافق مبدئيا على قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

كيروش عن تسريب قائمة منتخب مصر: أحب أن أكون صريحا.. ولا يهمنى

كيروش : اتفاقي مع الجبلاية على كأس العالم وليس حصد الأمم الإفريقية

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

رعدية في مدينتين .. الأرصاد : أمطار غزيرة بـ 4 محافظات |فيديو

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار في القاهرة اليوم.. واستمرار حالة عدم استقرار الطقس

أول تعليق من العامري فاروق عقب قبول الطعن على عدم اعتماده نائب رئيس الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمامًا للمصلين.. أول ظهور للفنان أدهم نابلسي بعد اعتزاله| فيديو

صعب عليه.. شاهد كلب يحتضن مشردا بقوة في مقطع فيديو مؤثر

لبنان.. طريقة عمل فطائر السبانخ في 12 دقيقة

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

فيديو

بعد اعتزاله الغناء.. أدهم نابلسي يؤم المصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد.. فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

ارتفاع الأسعار والأجور .. قرارات حكومية جديدة في 2022

مزيج من فيروسين .. كل ما تريد معرفته عن متحور فلورونا الجديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ