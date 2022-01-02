تنفيذ 579 حكما وضبط 491 مخالفة مرورية و19 قضية بأسوان

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، حملة مكبرة، بإشراف اللواء هشام سليم، مدير الأمن، لضبط الخارجين عن القانون وبسط الأمن والأمان في الشارع الأسواني.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية، تم ضبط متهم وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 579 حكما، و136 حكم حبس جزئي، و23 حكم حبس مستأنف، و273 حكم غرامات، و147 حكم المخالفات.

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وفي مجال ضبط القضايا المرورية، تم ضبط 513 مخالفة مرورية تضمنت ضبط 2 مركبة توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 65 مخالفة، وتحرير 116 مخالفة غرامة ونش، بجانب سحب تراخيص 76 حالة عدم قبول التصالح، فضلاً عن سحب تراخيص 36 حالة مسببات الحوادث، بالإضافة إلى تحرير 76 مخالفة تجاوز حد السرعة، علاوة على تحرير 110 مخالفات متنوعة.

وفي مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وقد أسفر الفحص عن ضبط حالتين إيجابية لتعاطي مخدر “حشيش وبانجو وأقراص مخدرة”.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 21 قضية تموينية منها ضبط قضيتين لاستخدام أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، كما أنه تم ضبط 9 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، علاوة على ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية، فضلاً عن ضبط 5 قضايا لمخالفات المخابز البلدية.

وتركت نتائج الحملة الأمنية الأثر الطيب والملموس لدى المواطنين، ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، حيث يتم القيام بحملات تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بجميع أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.

كانت محافظة أسوان أعدت "إنفوجراف" بعنوان "تنورنا في أسوان.. عروس المشاتي.. 2022" لتعريف السائحين والزائرين بأبرز المعالم السياحية والمناطق الأثرية.

وتعد أسوان عروس النيل الزاهية على أرضها تعانق الإنسان والنيل وبسحرها كانت مركزاً لتلاقى الحضارات والثقافات والفنون لتصبح منارة للإشعاع التنويرى والثقافى بعبقرية المكان التى تجمع بين الطبيعة الخلابة والمعابد والمتاحف والمساجد والكنائس مع عبقرية الإنسان.