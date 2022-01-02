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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فئة واحدة مسموح لها بالعبور.. العراق يعيد إغلاق الجسر المعلق بعد ساعات من فتحه

الجسر المعلق في بغداد
الجسر المعلق في بغداد

أعادت السلطات الأمنية، اليوم الأحد، إغلاق الجسر المعلق في العاصمة بغداد وذلك بعد ساعات من فتحه.

ووفقا لوكالة "السومرية نيوز" العراقية فإن "السلطات الامنية أعادت إغلاق الجسر المعلق في العاصمة بغداد، فيما سمحت فقط لحاملي باجات الخضراء بالدخول".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعادت القوات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، فتح الجسر المعلق أمام حركة السير وسط العاصمة بغداد، وذلك بعد إغلاق دام قرابة 3 أشهر.

ووفقا لوسائل الإعلام العراقية، كان الجسر المعلق، الذي يعتبر شريان حيوي في حركة السير في بغداد، قد أغلق بالكتل الكونكريتية عقب احتجاجات واعتصامات شهدتها المناطق المحيطة بالجسر بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية.

وكان مصدر أمني قد أفاد، أمس السبت، برفع خيم المعتصمين أمام الجسر المعلق وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة "السومرية نيوز"، إنه "تم رفع خيم المعتصمين أمام الجسر المعلق بعد شهرين من الاحتجاجات على نتائج الانتخابات".

وكان أنصار القوى الرافضة لنتائج الانتخابات باشروا، الجمعة، رفع خيام الاعتصام من وسط العاصمة بغداد.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد وقع، الخميس الماضي، المرسوم الجمهوري لدعوة مجلس النواب الجديد للانعقاد وفقا للمدد الدستورية.

وأظهرت الوثيقة أن "رئيس الجمهورية دعا  مجلس النواب الجديد للانعقاد يوم الاحد، الموافق 9 يناير 2022 والآمال معقودة لتلبية الاستحقاق الوطني بتشكيل حكومة مُقتدرة فاعلة تحمي مصالح البلد وتُعزز السيادة، حامية وخادمة للعراقيين".

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