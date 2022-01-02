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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فرج الدري: قانون العمل لم يترك صغيرة ولا كبيرة دون معالجة

النائب فرج حافظ
النائب فرج حافظ الدرى عضو مجلس الشيوخ

قال النائب فرج حافظ الدرى عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون العمل ، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتعرض لها ووضع حلولا لها ، ضامنا للعلاقة المتوازنة بين طرفى العمل " عمال مصر، وأصحاب العمل " ، معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 

وأشاد  عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، بإفتتاح المشروعات القومية في الصعيد، قائلا: "هنيئا لأهالينا فى صعيد مصر، جاءكم زعيم البلاد ورُبانها، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا ليضع حجر أساس ولكن ليفتتح مشروعات تخفف عنكم ماعانيتموه ، سنينا عددا، ولييسر لكم سبل حياتكم، ويوفر لكم كل عناصر الأمل فلم يعد صعيد مصرفى عهده نسيا منسيا.

مشروع قانون العمل عمال مصر أصحاب العمل الجلسة العامة بمجلس الشيوخ المشروعات القومية

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