فرج الدري: قانون العمل لم يترك صغيرة ولا كبيرة دون معالجة

قال النائب فرج حافظ الدرى عضو مجلس الشيوخ ، إن مشروع قانون العمل ، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتعرض لها ووضع حلولا لها ، ضامنا للعلاقة المتوازنة بين طرفى العمل " عمال مصر، وأصحاب العمل " ، معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، بإفتتاح المشروعات القومية في الصعيد، قائلا: "هنيئا لأهالينا فى صعيد مصر، جاءكم زعيم البلاد ورُبانها، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لا ليضع حجر أساس ولكن ليفتتح مشروعات تخفف عنكم ماعانيتموه ، سنينا عددا، ولييسر لكم سبل حياتكم، ويوفر لكم كل عناصر الأمل فلم يعد صعيد مصرفى عهده نسيا منسيا.