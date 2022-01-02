رغم سوء الأحوال الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 25 سفينة حاويات وبضائع عامة

محافظة دمياط

أعلن المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط ،عن استقبال 25 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها السفينة “RHOURD AL HAMRA” والتي ترفع علم الجزائر؛ وستقوم بتفريغ شحنة من البروبان، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 2178 شاحنة، بينما بلغت الحاويات الواردة 48 حاوية مكافئة، وحاويات الترانزيت 1637 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز فى بيان له، أن الميناء يعمل بصورة طبيعية رغم سوء الاحوال الجوية، وأن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 126 ألفا و479 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 131 ألفا و580 طنا.

وأوضح أن الصادرات بلغت 9 آلاف و245 طن بضائع عامة، لتشمل 3 آلاف و615 طن فوسفات، 2800 طن مولاس، و2830 طن رمل، كما بلغت الواردات 29 ألفا و855 طنا تضمنت 9 آلاف و500 طن ذرة، 4 آلاف و713 طن قمح، 7 آلاف و746 طن خردة، 4 آلاف و575 طن حديد، 2000 طن فول صويا، و5 آلاف و104 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 1321 طنا.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 336 حاوية مكافئة تحتوي على خضراوات، وحاصلات زراعية، وفواكه، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، أمريكا، وسلوفين.

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