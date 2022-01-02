أرقام غير مسبوقة.. الصحة: أنفقنا أكثر من 100 مليار جنيه خلال عامين|فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بداية أزمة كورونا أعلن تخصيص 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "غرفة الأخبار" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال الموجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة لـ كورونا في مصر كان هناك دعم إضافي لشراء المستلزمات والادوية أكثر من 4 مليارات جنيه، مشددًا على أن ما يتم إنفاقه على قطاع الصحة في مصر حاليًا أرقام غير مسبوقة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حجم الاستثمارات بقطاع الصحة في الصعيد فقط يزيد عن 70 مليار جنيه فى المجال الصحى فقط، ومنذ أسبوع أو أقل شهدنا افتتاح عدد من المستشفيات في الصعيد.

موضحاً أن حجم الإنفاق بالقطاع الصحي بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التابعة للتعليم العالي أكثر من 100 مليار فى المجال الصحى جنيه خلال العامين الماضيين فقط، والأرقام أوضح من أن يعلق عليها.