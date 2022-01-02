حرصا على سلامتهم.. الكويت تطالب مواطنيها في بريطانيا بمغادرة المملكة

وجهت دولة الكويت، اليوم الأحد، تحذيرا لمواطنيها في المملكة المتحدة، يقضي بضرورة مغادرة الأراضي البريطانية حرصا على سلامتهم.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، طالبت سفارة دولة الكويت لدى المملكة المتحدة، المواطنين الكويتيين بضرورة الالتزام بدعوة وزارة الخارجية وتأجيل سفرهم في الوقت الحالي حفاظاً على سلامتهم في ظل الاوضاع الصحية غير المستقرة في بريطانيا والعالم.

كما حثت السفارة، في بيان صحفي اليوم الأحد، المواطنين المتواجدين في بريطانيا على مغادرة الأراضي البريطانية والعودة إلى الوطن نظراً للارتفاع الكبير وغير المسبوق في أعداد الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» في المملكة المتحدة.

وأضافت أن الوضع الراهن قد يقود إلى فرض إجراءات جديدة مثل الإغلاق العام وعدم انتظام حركة الطيران.

وكانت وزارة الخارجية الكويتية أصدرت، أمس السبت، بيانا اهابت فيه بجميع المواطنين الكويتيين الراغبين بالسفر في ظل ما يشهده العالم من تزايد في أعداد الإصابة بفيروس كورونا بتأجيل سفرهم حفاظا على سلامتهم.

وذكرت الوزارة في بيانها أن تزايد أعداد المصابين حول العالم يزيد من فرص العدوى والإصابة، ويقود إلى تغيير الاشتراطات التي تتخذها الدول لمواجهة هذه الزيادة ومنها إحتمال فرض الإغلاق العام وعدم انتظام رحلات الطيران أو إلغائها الأمر الذي سيعرض المسافرين في هذا الوقت إلى مشاكل وصعوبات.

وقد أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، ضرورة ارتداء الكمامات وأقنعة الوجه من قبل تلاميذ المرحلة الثانوية بمدارس إنجلترا، للحد من انتشار متحور أوميكرون لفيروس كورونا.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يهدف إجراء إعادة ارتداء الكمامات المؤقت إلى معالجة المخاوف بشأن بقاء المدارس مفتوحة في الفصل الدراسي المقبل.

في غضون ذلك، أصدرت ستة نقابات للعاملين بالمدارس، طلبا باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار كورونا ومتحوره الجديد، وحذروا من تعرض الامتحانات للخطر دون اتخاذ مزيد من الإجراءات.

ومن المقرر أن يتم إعادة فتح المدارس في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد عطلة عيد الميلاد خلال الأسبوع المقبل، حيث يُطلب من الطلاب المشاركة في اختبار كورونا.

وحتى الآن، كانت إنجلترا هي المدينة الوحيدة في بريطانيا لم يوصى فيها باستخدام أقنعة الوجه للتلاميذ في الفصول الدراسية، لكن بعض من المدارس الفردية والسلطات المحلية في إنجلترا طلبوا بالفعل ارتداء الكمامات في الفصول الدراسية.