إطلاق أولى فعاليات مبادرة "أطفالنا حياتنا" لنشر ثقافة المشاركة المجتمعية

نظمت المؤسسة المتحدة للتعاون الإنمائي والتنمية، مؤتمرًا صحفيًا لعرض أهداف مبادرة “أطفالنا حياتنا" برعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك تزامنا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.



وقال محمد بركات رئيس مجلس أمناء المؤسسة، إنه تم إطلاق المبادرة تزامنًا مع بداية عام جديدًا بشكل تنفيذي من خلال النزول إلي أرض الواقع والمرور علي ميادين القاهرة للإعلان عن إطلاقها تنفيذاً لتوجيهات دعوة الرئيس بشأن ضرورة تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع الحكومة المصرية في مختلف القضايا التنموية، ورفع نسبة معدلات مستوي الوعي لدي شباب مصر من أجل نشر ثقافة المشاركة المجتمعية، بما يضمن المساهمة بشكل ايجابي في تحقيق أهداف التنمية الشامة والمستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.



وأكد بركات، خلال كلمته بالمؤتمر، علي إيمان الرئيس السيسي الشديد بأن مصر قادرة بشبابها على التقدم والنمو ونشر ثقافة المشاركة المجتمعية بين شباب العالم، حيث أنهم يلعبون دوراً أساسياً فى تحديد المسارات الحديثة لبناء المستقبل وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.



ووجه بركات، الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي علي حرصها الدائم فى رعاية ودعم مؤسسات المجتمع المدني لإمكانية مساهمتها مع الحكومة المصرية في نشر ثقافة حقوق الأنسان وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.



ونوه إلى أن مصر حققت تطوراً كبيراً في رفع مؤشرات التنمية الخاصة بالطفولة الأعوام الماضية، مؤكدًا أن التربية الأسرية هي التزام دستوري وقانوني في المقام الأول وأحد أبعاد التنمية المستدامة والحماية الاجتماعية للأسرة المصرية.



فيما أكدت مني عبد القادر رئيس لجنة الطفولة والأمومة بالمؤسسة، أن إطلاق مبادرة "اطفالنا حياتنا" يأتى من أجل توحيد الجهود بمنظور متكامل يتناسب مع مواكبة العصر الحديث، ووضع خطة استراتيجية وطنية مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة المصرية وشركائنا في التنمية، تعمل علي تحديد نقاط الخلال التى يعاني منها أطفالنا في مختلف المجالات واستخدام نهج شمولي قائماً على تحقيق الأمن والاستقرار النفسي والصحي والاجتماعي لدي أطفال المجتمع دون تمييز .



وأشارت مني عبد القادر، خلال كلمتها فى المؤتمر ، إلى أن أهم محاور التربية الأسرية الإيجابية تتمثل فى الرعاية الأولية، والتنمية المبكرة للطفل والنشئة الاجتماعية والتنمية العاطفية والنفسية للطفل، وضبط السلوك بالطرق الإيجابية.



وأضافت أن المبادرة تحث علي تنمية أطفالنا واسترداد حقوقهم الإنسانية وتوفير احتياجاتهم لإمكانية دمجهم ضمن أفراد المجتمع، من خلال حملات علي ميادين وشوارع محافظة القاهرة ثم بشكل تزامني وفقاً للخطة الموضوعة علي مستوي محافظات الجمهورية ، ويأتي في مقدمتها محافظات الصعيد من أجل بحث ودراسة حالات الاطفال المتواجدة فى الشوارع والميادين وتحديد نوعية المشكلات والتحديات التي تواجه هؤلاء الأطفال.



وأكدت أن مصر تشهد حالياً عصراً جديداً من الإيجابية والبناء والاستثمار في العنصر البشري يعيد العلاقة الإيجابية بين الأسرة وأولادها، وعلى هامش المؤتمر أطلقت المؤسسة مسيرة تحمل أهداف المبادرة وجابت شوارع القاهرة والميادين الرئيسية.