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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وسط زغاريد الأم.. الحكم بإعدام قاتل "طفلة شربين"

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السادسة في الدقهلية اليوم الأحد، بإعدام المتهم بقتل الطفلة علياء بدير (11 عاما) في عزبة الجزار بشربين، وذلك بعد ورود الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية.


صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشار فاروق محمد فخري، والمستشار علي أحمد مشهور، والمستشار رامي منصور عباس، وأمانة سر أحمد الحنفي.


وعقب إعلان هيئة المحكمة الحكم، تعالت زغاريد والدة المجني عليها والتي أكدت أن الحكم أثلج صدرها بعد مرور عامين علي مقتل نجلتها.


وقالت الأم: "اليوم اتلقي عزاء علياء وسأزور قبرها وأخبرها أن حقها اليوم عاد بإعدام المتهم ".


وكانت هيئة المحكمة، استمعت في الجلسة السابقة إلى مرافعة الدفاع والمدعي بالحق المدني، وذلك بعد توجيه الاتهام للمتهم صاحب محل بقالة باستدراج الطفلة وما أن انفرد بها حتى رطم رأسها، وكتم أنفاسها حتى فاضت روحها، وحاول التخلص من جثتها فوثق يديها ورجليها، ووضعها في شيكارة وألقي بها في القمامة ليعثر عامل نظافة عليها ويبلغ الشرطة، لتعثر مباحث شربين على قطن وشاش داخل منزل المتهم كانت الطفلة تشتريهم من الصيدلية لأسرتها قبل اختفائها.


وناقشت المحكمة فى الثامن من سبتمر الماضى، تقرير مصلحة الطب الشرعي حول مقتل الطفلة، وقررت التأجيل إلي جلسة اليوم لحين ورود رأي فضيلة مفتي الجمهورية وذلك في الجناية رقم 3687 لسنة 2020 جنايات شربين، والمقيدة برقم 185 لسنة 2020 كلي شمال المنصورة،


وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم “محمد السيد عبد الغنى حسن القصاص” وشهرته محمد القصاص" 29 عاما، صاحب محل بقالة بمدينة شربين، إلي محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات.


ووجهت النيابة العامة له اتهامات بأنه قتل المجني عليها الطفلة علياء بدير عيد، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتلها وما أن أبصرها أمام المحل الخاص به قام باستدراجها لمسكنه وقام بدفعها أرضا حتى سقطت مغشيا عليها ثم قام بتوثيق يده أعلي أنفها وفاهها حتى فاضت روحها إلي بارئها محدثا بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها قاصدا من ذلك قتلها.


كما وجهت له تهمة أخرى وهي خطف المجني عليها بالتحايل بأنه حال إبصاره لها قام باستدراجها لمسكنه واهما إياها إحضار شريط عقار دوائي من داخل مسكنه المتاخم للمحل الخاص به مستغلا في ذلك حداثة سنها قاطعا بذلك الصلة بينها وبين ذويها.

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