عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشيوخ يوافق على تعديلات هاني العسال حول إلزام قلم كتاب المحكمة بإعلان الخصوم بالحضور

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المقترح الذي تقدم به النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على المادة السابعة من القانون، واستبدال كلمة يلتزم بدلا من كلمة يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة الواردة في المادة، لتصبح “يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى”.

وقال العسال، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، إن التعديل ضرورة حفاظا علي حقوق العمال، وجاء نص “مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى”.

وأكد النائب عصام هلال أن الالتزام موجود في قانون المرافعات المدنية، ويرتب غرامات على كل متسبب في الإضرار بالإعلانات، ولا ضرر في ذلك.

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، بأن النص وافٍ ولا داعي للتغيير، والالتزام في قانون العقوبات.

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الراوزق المادة للتصويت لتتم الموافقة على التعديل، وتكون “يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى”.

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المحكمة العمال المحاكم العمالية المتخصصة

ترشيحاتنا

البورصة تخسر 1.2 مليار جنيه في أولى جلسات العام الجديد

فرنسا تزيل علم الاتحاد الأوروبي من قوس النصر.. ماذا يحدث؟

وسط زغاريد الأم.. الحكم بإعدام قاتل "طفلة شربين"

قريبا بمستشفيات مصر.. الكشف عن أول دواء فموي لعلاج كورونا خلال 5 أيام

زى النهارده.. الزمالك يكتسح الأهلي بسداسية نظيفة (نوستالجيا)

جدل حول تعريف نصيب العامل من الأرباح في قانون العمل أمام الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

تحذير من "الأرصاد" لأهالي الإسكندرية خلال الساعات القادمة| فيديو

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

كيروش عن تسريب قائمة منتخب مصر: أحب أن أكون صريحا.. ولا يهمنى

أول رد من وزارة الشباب والرياضة على الحكم بقبول طعن العامري فاروق

وهي بتصلي يا مفتري.. والدة طبيبة الأسنان تطالب بإعدام زوج ابنتها المقتولة بالدقهلية|شاهد

لماذا استبعد أفشة وطارق حامد وضم 25 لاعبًا فقط.. كيروش يصارح الجماهير المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أسد يتجول في شوارع الكويت ويثير فزع السكان|فيديو

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

إمامًا للمصلين.. أول ظهور للفنان أدهم نابلسي بعد اعتزاله| فيديو

صعب عليه.. شاهد كلب يحتضن مشردا بقوة في مقطع فيديو مؤثر

فيديو

الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية في عدد من المحافظات.. وتحذيرات من سيول في سيناء

أنا عايزة أتجوز نجار.. أبرز تصريحات سمية الخشاب لبرنامج «آخر كلام» فيديو

بعد اعتزاله الغناء.. أدهم نابلسي يؤم المصلين في صلاة العشاء بأحد المساجد.. فيديو

فيديوجراف .. آخر تحذير .. التموين تبعث رسالة لأصحاب البطاقات الذكية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المحرر الدبلوماسي

سامح شكري: مئوية وزارة الخارجية تتزامن مع إطلاق الجمهورية الجديدة

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ