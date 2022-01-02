الشيوخ يوافق على تعديلات هاني العسال حول إلزام قلم كتاب المحكمة بإعلان الخصوم بالحضور

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المقترح الذي تقدم به النائب هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، على المادة السابعة من القانون، واستبدال كلمة يلتزم بدلا من كلمة يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة الواردة في المادة، لتصبح “يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى”.

وقال العسال، خلال الجلسة العامة اليوم، الأحد، إن التعديل ضرورة حفاظا علي حقوق العمال، وجاء نص “مع مراعاة حكم المادة العاشرة من هذا القانون، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها، دون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى”.

وأكد النائب عصام هلال أن الالتزام موجود في قانون المرافعات المدنية، ويرتب غرامات على كل متسبب في الإضرار بالإعلانات، ولا ضرر في ذلك.

ورد المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية، بأن النص وافٍ ولا داعي للتغيير، والالتزام في قانون العقوبات.

وعرض المستشار عبد الوهاب عبد الراوزق المادة للتصويت لتتم الموافقة على التعديل، وتكون “يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى”.