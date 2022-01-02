جدل حول تعريف نصيب العامل من الأرباح في قانون العمل أمام الشيوخ

أثار تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد، المعروض علي مجلس الشيوخ، الكثير من الجدل خلال المناقشات ، حيث تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بمقترح بضرورة تعديل نص المادة وهو مايقرر له من صافي الارباح المحققه بدلا من تعريف ..نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

وأضاف عبد العزيز ، أن ما يصرف ليس ما يقرر وبالتالي فإن هناك جهات أعلي تقوم بالمحاسبة بين صافي الأرباح والانتاج ، وحتي لاتتعارض مع نص المادة 41 من القانون .

ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ بأن المعني وافي ولاشيء في بقاءه .

ورد النائب عصام هلال بان النص الوارد من اللجنه يحقق الهدف من القانون ولاداعي لتغييره حتي لايخل بالمعني .

وعق المستشار بهاء ابوشقه وكيل البرلمان ، بأن التعريف الوارد في صافي الأرباح الوارد في المادة الأولي من التعريفات ، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولاحاجه للتغيير .

وتم التصويت علي بقاء المادة كما وردت من اللجنة.