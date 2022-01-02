طالب بتسريع المعدلات..محافظ المنوفية يبحث موقف تنفيذ خطة رصف الطرق

عقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا موسعا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذى لخطة رصف الطرق بنطاق المحافظة وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل لتسريع معدلات الأداء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، مدير مديرية الطرق بالمحافظة ، المستشار الهندسى ، وعدد من أعضاء اللجنة المشكلة لاستلام الطرق ، مديرى عام التخطيط والمتابعة والمالية بالديوان العام وممثلي عدد من الشركات المنفذة .

استهل محافظ المنوفية اجتماعه بالتأكيد على ضرورة الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة أعمال الرصف التي تتم بنطاق المحافظة ، مشدداً على اللجنة المشكلة بمراجعة كافة شوارع حى غرب شبين الكوم التى تم رصفها للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وخاصة ميول مطابق الصرف الصحى وبلاعات مياه الأمطار للتعامل الجيد مع تجمعات مياه الأمطار وإعداد تقرير مفصل بما تم فى هذا الشأن ، مؤكدا بعدم إستلام أية طريق إلا كونه مطابقا للمواصفات الفنية لتحقيق معدلات الأمان والسلامة للطرق.

وخلال الاجتماع ، شدد المحافظ بتكثيف الجهود وتسريع معدلات الأداء فى تنفيذ خطة أعمال رصف الطرق بحي شرق شبين الكوم ضمن المرحلة الثانية لتطوير المناطق الغير مخططة بمدينة شبين الكوم لرصف و مد وتدعيم شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الإنارة لـ( 80 ) شارع ومتفرعاتهم بنطاق الحى بإجمالي تمويل 130 مليون جنيه.

كما تناول الاجتماع استعراض بعض معوقات أعمال الرصف بعدد من شوارع مراكز تلا وأشمون لضمان الإنتهاء من كافة أعمال الرصف في المواعيد المحددة وفقاً للجداول الزمنية المقررة ، وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى ومتابعة الأعمال بمختلف القطاعات مع التنسيق مع الشركات المنفذة لتذليل العقبات والتأكد من مطابقة الأعمال للمواصفات والمعايير الفنية ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بإعداد حصر شامل لكافة الشوارع ذات الميول المنخفضة التي تتمركز بها تجمعات مياه الأمطار لتعليتها وتسويتها لضمان عدم تجمع مياه بها مرة أخرى.

وفى نهاية الإجتماع أكد محافظ المنوفية على أنه يتابع بنفسة ميدانياً كافة الأعمال التى يتم تنفيذها بشتى القطاعات الخدمية بمراكز ومدن وقرى المحافظة ، مشيرا إلى أنه لا يدخر جهدا فى تقديم أوجه الدعم اللازم لمختلف القطاعات لنهو الأعمال فى أسرع وقت لتقديم خدمة مميزة للمواطن المنوفى.