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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زى النهارده.. الزمالك يكتسح الأهلي بسداسية نظيفة (نوستالجيا)

الزمالك يهزم الأهلي
الزمالك يهزم الأهلي بسداسية

اكتسح فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يوم  2 يناير عام 1942م، نظيره الأهلي بستة أهداف دون رد، ضمن منافسات بطولة دوري القاهرة.

سجل أهداف الزمالك كل من عبد الرحمن فوزي (هدفين)، وعبد الكريم صقر (هدفين)، ومحمد حسن حلمي وعمر شندي.

وبعدها بعامين ونصف العام أيضا  كرر فريق الزمالك تفوقه على الأهلي بنفس النتيجة 6-0 في نهائي بطولة كأس مصر الذي أقيم 2 يونيو 1944.

 

ورصد “صدى البلد” أبرز المعلومات عن فريق ساجاردا الأنجولي قبل مواجهة فريق الزمالك:

 

المجموعة الأولى
الأهلي
صن داونز
الهلال
المريخ

المجموعة الثانية
الرجاء المغربي
حوريا كوناكري
وفاق سطيف
أمازول

المجموعة الثالثة
الترجي والنجم الساحلي من تونس وبلوزداد الجزائري وجالاكسي البتسواني.


المجموعة الرابعة

الوداد المغربي وساجرادا إسبيرانسا (أنجولا)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، الزمالك

وجاء جدول مباريات الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على النحو التالي:

الجولة 1 | الزمالك × بيترو أتليتكو - مصر - 11/12 فبراير

الجولة 2 | ساجرادا × الزمالك - أنجولا - 18/19 فبراير

الجولة 3 | الوداد × الزمالك - المغرب - 25/26 فبراير

الجولة 4 | الزمالك × الوداد - مصر - 18/19 مارس

الجولة 5 | بيترو أتليتكو × الزمالك - أنجولا - 25/26 مارس

الجولة 6 | الزمالك × ساجرادا - مصر - 1/2 أبريل

الزمالك الأهلى بطولة دوري القاهرة عبد الرحمن فوزي صن داونز

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