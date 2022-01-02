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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أكثر من مليار جنيه.. الانتهاء من إنشاء 66 مدرسة جديدة وصيانة ورفع كفاءة 157 أخرى

صدى البلد

قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إن عام 2021م المنصرم شهد الانتهاء من إنشاء 66 مدرسة جديدة بنطاق المحافظة، وفرت 834 فصل دراسي، بتكلفة إجمالية بلغت 329.3 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة 157 مدرسة بتكلفة 261 مليون جنيه.

 

وذلك في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع هيئة الأبنية التعليمية للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة، والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

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وأوضح المهندس السيد أبو عقيل مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، أو العام المنصرم 2021 شهد إنشاء 7 مدارس بمركز سوهاج، بإجمالي 97 فصل، و3 مدارس بمركز طهطا بإجمالي 78 فصل، و5 مدارس بمركز طما بإجمالي 62 فصل، و5 مدارس بمركز المراغة بإجمالي 56 فصل، ومدرستين بمركز جهينة بإجمالي 39 فصل.

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و3 مدارس بمركز ساقلتة بإجمالي 34 فصل، ومدرستين بمركز أخميم بإجمالي 44 فصل، بالإضافة إلى 17 مدرسة بمركز جرجا بإجمالي 219 فصل، و10 مدارس بمركز البلينا بإجمالي 92 فصل، وعدد 6 مدارس بمركز المنشاة بإجمالي 60 فصل، و 5 مدارس بدار السلام بإجمالي 59 فصل.

واشار "أبو عقيل" إلى استمرار العمل في 60 مدرسة أخرى، توفر 791 فصل بتكلفة إجمالية 360.7 مليون جنيه.

سوهاج الفقي مدارس مدرسة مليار

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