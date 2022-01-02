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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

لتحويلها قرى منتجة.. توزيع 48 ألف و460 طائر بالبحيرة

توزيع البط في البحيرة
توزيع البط في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة قامت بتنمية وتطوير العديد من المشروعات فى شتى القطاعات ومنها المشروعات الإنتاجية، والتى لها مردود كبير على المواطنين لتحقيق أقصى استفادة والمساهمة فى توفير فرص العمل .

 

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وأشار محافظ البحيرة، إلى الجهود التى تتم لدعم القرية البحراوية وتحويلها إلى قرية منتجة وزيادة فرص العمل للشباب ودعم المرأة المعيلة من خلال العديد من المشروعات المنفذة لدعم كافة الأسر والمساهمة فى إنشاء العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها لخدمة أبناء القرى وتقديم كافة أشكال الدعم لتلك المشروعات خاصة بالقرى الأكثر إحتياجاً، لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر محدودة الدخل بالقرى والعمل على تنمية مصدر دخلها .

 

وأوضح محافظ البحيرة، أن مشروع توزيع وتربية البط والذي تم دعمه من المحافظة بقيمة ٥ مليون جنيه للعمل على توفير مصادر بديلة للحوم وضبط أسعارها بالأسواق وتوفير فرص عمل ودخل إضافي لأبناء القرى، ويلقى إقبال كبير من المواطنين من خلال التقدم للمشروع وتواجد عدد كبير من المتقدمين بقوائم الإنتظار .

 

وأضاف محافظ البحيرة، أن تلك المشروعات تساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة البطالة بالقرى إلى جانب ضبط اسعار الطيور فى الأسواق، مشيراً أنه تم توزيع 700 طائر على 35 مستفيد بمدينة حوش عيسى ليصبح إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن 48 ألف و460 طائر على إجمالي 2423 مستفيد .

 

وأكد أن المشروع يهدف إلى رفع المستوى الإقتصادي للأسر الأكثر إحتياجاً وتحقيق التنمية بالقرى من خلال تقديم ٢٠ بطة مسكوفي للأسر المحتاجة والتكفل بتقديم مبالغ مالية إطعامهم، بالإضافة إلى تقديم الأستشارات البيطرية للمستفيدين من المشروع بالتعاون بين الأجهزة المعنية، مضيفًا أن يتم إختيار الأسر المستهدفة من المشروع عن طريق مديرية التضامن الإجتماعي وتوفير سلالات البط عن طريق مديرية الزراعة وتقوم الوحدات المحلية بتوزيعها على السيدات المستفيدات وذلك بواقع ١٥٠٠ جنية لكل سيدة قيمة شراء ٢٠ بطة ومتطلبات تغذيتهم من الأعلاف خلال ٣ شهور كما تقوم مديرية الطب البيطري بتوفير التحصينات اللازمة للطيور .

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