سكان حسن عفيفي بمدينة نصر يشتكون من انتشار أكوام القمامة بالعقار رقم 7

أرسل القارئ جمال محمد، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من انتشار أكوام القمامة أمام منزله.

وقال محمد نعاني، “نحن سكان ٧شارع حسن عفيفي بمدينة نصر حي شرق نعاني من وجود مربع ارض فضاء و حوله سور من الطوب الأحمر وله باب خشب مليان اكوام من القمامة والورق وسط عمارات سكنية وبلكونات وممكن يتسبب في كارثه لو قام أحد السكان برمي سجارة أدت إلى الاشتعال”.

وطالب الشاكي، المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواه.