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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الأردن تتولى رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية بشأن زيت الزيتون

صدى البلد

تتولى المملكة الأردنية الهاشمية برئاسة وزير الزراعة خالد موسى الحنيفات رئاسة اللجنة الأولمبية الدولية بشأن زيت الزيتون وزيتون المائدة للعام 2022 ابتداء من اليوم الأول من يناير وحتى 31 يناير  2022، وذلك خلفا للرئيس الجورجي الذي تم تمثيله لمدة عامين، بسبب انتشار وباء جائحة كوفيد 19 من قبل جورج سفانيدز، مستشار نائب رئيس الوزراء ووزير حماية البيئة والزراعة في جورجيا. 

وينص الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة لعام 2015 على أن يرشح مجلس الأعضاء رئيسًا لمدة عام واحد من بين وفود الأعضاء. 

وهذا العام، اختيرت الأردن لتولي رئاسة اللجنة نظرا لاهتمامها الكبير في حماية وتشجيع وتنمية زراعة الزيتون، والحفاظ على جودة ونوعية زيت زيتون المائدة.

تبلغ المساحة الإجمالية للأردن 89342 كيلومتر مربع، 64000 هكتار منها تستخدم لزراعة الزيتون.

ويمثّل إجمالي القيمة المضافة للزراعة (الزراعة والغابات وصيد الأسماك) 5.54 من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ عدد السكان 9،702،353 نسمة ، ويعيش 12.92 في المناطق الريفية.

 

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