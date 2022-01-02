وزير الأوقاف: إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه “من المهم طرح ما قمنا به وما سنقوم به فى قضية الزيادة السكانية”، مشيرا إلى أنه على الرغم من أهمية الناحية الدينية، إلا أن الزيادة السكانية مرتبطة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية وغيرها.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشيوخ: "ثاني أكبر تحدٍ يوجه الدولة المصرية الزيادة السكانية بعد مكافحة الإرهاب، وبسبب الزيادة السكانية نحتاج 2000 مدرسة كل عام بسبب الزيادة السكانية، ونحتاج إلى جامعة وإلى مستشفيات"، موضحا أن قضية الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

وأشار إلى أن إزالة العشوائيات تساعد على مواجهة الزيادة السكانية، موضحا أنه زار حي الأسمرات ووجدت أن ثقافة الأطفال والأسر تغيرت وأصبحوا يحصلون على مراكز متقدمة في البطولات.

وأوضح: "أنا ابن قرية وأعرف جيدا كيف يفكر الناس في الريف"، مشيرا إلى أن هناك تخوفات فى القرى من النواحي الدينية والصحية.

وتابع: "هناك سيدات تخشى من أخذ الحبوب خوفا من إصابتها بالسرطان"، موضحا أن الثقافة السائدة تواجه ما يقوم به الأئمة.